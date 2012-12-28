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сегодня, 12:09
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Единые учебники истории, отмена бакалавриата и магистратуры – что изменится в новом учебном году

До завершения каникул осталось меньше месяца. Мы собрали все изменения, которые ждут школьников и студентов в новом учебном году.

Новое в школах

В программу пятых классов введён новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России». Этот курс заменит «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и будет отличаться по содержанию и статусу. На новых уроках школьники будут изучать историю, культуру и традиции народов России, общие нравственные ценности. Предполагается обсуждение жизненных ситуаций, проектная работа, анализ исторических примеров и развитие навыков аргументации.

На курсе внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» школьники будут знакомиться с экономикой, востребованными профессиями и ведущими предприятиями своих регионов, аграрными профессиями: таких занятий будет не менее восьми. Нововведение — часть единой модели профориентации.

Школы перейдут на единые учебники истории. Всемирная история и история России станут одним курсом, акцент будет сделан на роли России и традиционных ценностях. У восьмиклассников не будет обществознания — этот час отдадут предмету «история». Обществознание как отдельный курс теперь будет начинаться с девятого класса.

В 5–7 классах уроки иностранного языка сократятся с трёх до двух в неделю. При этом в 8–9 классах нагрузка останется прежней — три часа. Также иностранный язык по-прежнему останется обязательным предметом со второго по одиннадцатый класс.

В 2026 году действует правило: количество контрольных и проверочных работ не должно занимать более 10% учебного времени по каждому предмету. Всероссийские проверочные работы входят в этот общий лимит.

Единые календарный график и темы уроков — так называемое единое расписание — становятся обязательными для всех школ. Единое не означает одинаковое по порядку ведения предметов (например, русский язык должен быть у всех первым во вторник и третьим в четверг) — единый план предполагает, что во всех школах темы предметов изучаются в определённом порядке, объём знаний по темам также не должен быть ниже определённого уровня. Такой подход должен оптимизировать учебную нагрузку и помочь ребятам, которые переводятся из одной школы в другую, легче адаптироваться к программе.

ЕГЭ и ОГЭ

Единый государственный экзамен в 2027 году будет проводиться в привычном режиме. Однако к некоторым изменениям абитуриентам следует быть готовыми.

Минобрнауки повысило минимальные баллы ЕГЭ: для русского языка, профильной математики, физики и истории порог составляет теперь 40 баллов, для обществознания — 45, для информатики — 46. Физика станет обязательной для инженерных специальностей (раньше её можно было заменить информатикой), а будущим педагогам нужно сдавать профильный экзамен вместо обществознания. Тем, кто выбирает гуманитарное направление, нужно следить за рекомендациями конкретных вузов — высшие учебные заведения получили право выбрать вторым ЕГЭ историю или оставить старый вариант (например, географию или обществознание).

Система ОГЭ остаётся практически без изменений, однако Липецкая область также участвует в эксперименте (в числе 12 регионов страны), где выпускникам 9-х классов, которые решили поступать в колледж, можно сдать всего два экзамена вместо четырёх.

Нововведения в колледжах

Ключевых изменений в системе среднего профессионального образования два: по аналогии с вузами приоритет при зачислении получают абитуриенты, которые поступают по целевому направлению; также приём на заочные и вечерние отделения колледжей завершается в единый срок — до 1 декабря (ранее колледжи и техникумы могли устанавливать свои сроки).

Нововведения в вузах

Часть изменений начала действовать с 1 марта 2026 года – нынешние выпускники уже столкнулись с ними.

С нынешнего года вузы не имеют права принимать документы через свои сайты и интернет-порталы. Абитуриенты могут подать заявления лишь тремя способами: через «Госуслуги», принести бумаги в приёмную комиссию или отправить их по почте заказным письмом с описью вложения. Для зачисления по-прежнему понадобится дать согласие на это (лично в вузе или в виде отметки на «Госуслугах»), которое затем можно отозвать, но в порядке приёма появился пункт, по которому в день публикации приказов о зачислении отзывать согласие или отказываться от зачисления нельзя.

Обществознание в целом постепенно вытесняется из списка вступительных экзаменов на социально-гуманитарные и экономические программы (социология, юриспруденция, культурология, таможенное дело, политология, реклама и связи с общественностью, философия и другие). Пока как вариант второго вступительного испытания для них наряду с обществознанием указана история, однако с 2027 года предполагается оставить историю в качестве основного экзамена для приёма.

Вузы сократили платные места на направлениях, связанных с гуманитарными науками; для частных университетов квота на коммерческих студентов-гуманитариев станет меньше примерно на 20%. Также платный приём не разрешён, если в 2025 году средний балл ЕГЭ зачисленных по направлению или специальности в вузе был ниже 50.

Сдать внутренние экзамены вуза вместо ЕГЭ выпускникам колледжей теперь можно только в одном случае: если программа вуза совпадает с профилем полученного среднего образования. Если студент меняет специальность, ему придётся сдавать ЕГЭ наравне со школьниками. Это правило касается как бюджетных, так и платных мест. В порядок приёма добавились уточнения, что количество внутренних экзаменов для поступающих на базе СПО должно быть таким же, как количество ЕГЭ для поступающих после школы: среди них обязательно должен быть экзамен по русскому языку.

Самая заметная реформа 2026 года — с сентября окончательно заработает обновлённая система высшего образования. От болонского процесса страна отказалась ещё в 2022 году, теперь в вузах не будет бакалавров и магистров. Вместо этого вводятся «базовое высшее образование» (4–6 лет) и «специализированное высшее образование» (1–3 года), а аспирантура выделяется в отдельный уровень. В итоге аналогом бакалавриата становится базовое высшее образование, а магистратуры — специализированное высшее образование. Первое должно дать студентам полный комплект знаний и навыков для дальнейшей работы по специальности, второе — позволить освоить углублённые навыки для того, чтобы заниматься наукой или получить управленческие навыки. Аспирантура готовит научно-педагогические кадры. Новшество затронет лишь абитуриентов нынешнего года. Студенты, уже обучающиеся по старым программам, завершат их в прежнем формате. Дипломы бакалавров будут приравнены к дипломам о базовом высшем образовании.
образование
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
65+
4 минуты назад
Почему они ставят эксперименты на наших внуках потому что их здесь не учатся основном США и Лондон с Парижем там и проживают , СВО тоже не для них .
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Нервная мать
6 минут назад
Языки не нужны детям: правильно нечего знать, что в других странах творится, сидите в своей. Обществознание не нужно: правильно, нечего права свои знать, что скажут, то и делайте. Знакомство с аграрными специальностями- это даже комментариям не поддается! Как знакомиться с тем, что давно развалено. Найди хоть одного толкового агронома сейчас в селе!
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МарьВанна
10 минут назад
Теперь враки будут одинаковыми, придраться будет не к чему.
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Экспериментам
12 минут назад
Нет конца и края,пожалейте нервную систему подрастающего поколения.Сколько можно суицидов подростков из за образования.Уехала в советское время без родителей в незнакомый город,нашла жилье,поступила в институт.Все было просто,для тех кто хотел учиться.
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САИ
16 минут назад
Бакалавры, магистры, и ещё черт знает кто и что. Советская, обыкновенная система была самой правильной, это даже "враги" признавали!
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Alex
26 минут назад
Как они надоели ставить эксперименты на наших детях.
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смех
27 минут назад
оценки за поведение необходимы во ВСЕХ классах
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Павел
47 минут назад
Да, науки об обществе задвигаются куда-то глубоко, и это очень печально
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Патриот
4 минуты назад
Образованные люди сейчас не нужны
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Гость
47 минут назад
Отмените уже этот иностранный язык! Кому он нужен!? Кому вы там нужны в Европе со своим, например, английским? Туалеты мыть туда поедете? Лучше все часы иностранного языка заменить на НВП. Пользы больше будет.
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