Единые учебники истории, отмена бакалавриата и магистратуры – что изменится в новом учебном году

До завершения каникул осталось меньше месяца. Мы собрали все изменения, которые ждут школьников и студентов в новом учебном году.



В программу пятых классов введён новый обязательный предмет — «Духовно-нравственная культура России». Этот курс заменит «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и будет отличаться по содержанию и статусу. На новых уроках школьники будут изучать историю, культуру и традиции народов России, общие нравственные ценности. Предполагается обсуждение жизненных ситуаций, проектная работа, анализ исторических примеров и развитие навыков аргументации.На курсе внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» школьники будут знакомиться с экономикой, востребованными профессиями и ведущими предприятиями своих регионов, аграрными профессиями: таких занятий будет не менее восьми. Нововведение — часть единой модели профориентации.Школы перейдут на единые учебники истории. Всемирная история и история России станут одним курсом, акцент будет сделан на роли России и традиционных ценностях. У восьмиклассников не будет обществознания — этот час отдадут предмету «история». Обществознание как отдельный курс теперь будет начинаться с девятого класса.В 5–7 классах уроки иностранного языка сократятся с трёх до двух в неделю. При этом в 8–9 классах нагрузка останется прежней — три часа. Также иностранный язык по-прежнему останется обязательным предметом со второго по одиннадцатый класс.В 2026 году действует правило: количество контрольных и проверочных работ не должно занимать более 10% учебного времени по каждому предмету. Всероссийские проверочные работы входят в этот общий лимит.Единые календарный график и темы уроков — так называемое единое расписание — становятся обязательными для всех школ. Единое не означает одинаковое по порядку ведения предметов (например, русский язык должен быть у всех первым во вторник и третьим в четверг) — единый план предполагает, что во всех школах темы предметов изучаются в определённом порядке, объём знаний по темам также не должен быть ниже определённого уровня. Такой подход должен оптимизировать учебную нагрузку и помочь ребятам, которые переводятся из одной школы в другую, легче адаптироваться к программе.Единый государственный экзамен в 2027 году будет проводиться в привычном режиме. Однако к некоторым изменениям абитуриентам следует быть готовыми.Минобрнауки повысило минимальные баллы ЕГЭ: для русского языка, профильной математики, физики и истории порог составляет теперь 40 баллов, для обществознания — 45, для информатики — 46. Физика станет обязательной для инженерных специальностей (раньше её можно было заменить информатикой), а будущим педагогам нужно сдавать профильный экзамен вместо обществознания. Тем, кто выбирает гуманитарное направление, нужно следить за рекомендациями конкретных вузов — высшие учебные заведения получили право выбрать вторым ЕГЭ историю или оставить старый вариант (например, географию или обществознание).Система ОГЭ остаётся практически без изменений, однако Липецкая область также участвует в эксперименте (в числе 12 регионов страны), где выпускникам 9-х классов, которые решили поступать в колледж, можно сдать всего два экзамена вместо четырёх.Нововведения в колледжахКлючевых изменений в системе среднего профессионального образования два: по аналогии с вузами приоритет при зачислении получают абитуриенты, которые поступают по целевому направлению; также приём на заочные и вечерние отделения колледжей завершается в единый срок — до 1 декабря (ранее колледжи и техникумы могли устанавливать свои сроки).Часть изменений начала действовать с 1 марта 2026 года – нынешние выпускники уже столкнулись с ними.С нынешнего года вузы не имеют права принимать документы через свои сайты и интернет-порталы. Абитуриенты могут подать заявления лишь тремя способами: через «Госуслуги», принести бумаги в приёмную комиссию или отправить их по почте заказным письмом с описью вложения. Для зачисления по-прежнему понадобится дать согласие на это (лично в вузе или в виде отметки на «Госуслугах»), которое затем можно отозвать, но в порядке приёма появился пункт, по которому в день публикации приказов о зачислении отзывать согласие или отказываться от зачисления нельзя.Обществознание в целом постепенно вытесняется из списка вступительных экзаменов на социально-гуманитарные и экономические программы (социология, юриспруденция, культурология, таможенное дело, политология, реклама и связи с общественностью, философия и другие). Пока как вариант второго вступительного испытания для них наряду с обществознанием указана история, однако с 2027 года предполагается оставить историю в качестве основного экзамена для приёма.Вузы сократили платные места на направлениях, связанных с гуманитарными науками; для частных университетов квота на коммерческих студентов-гуманитариев станет меньше примерно на 20%. Также платный приём не разрешён, если в 2025 году средний балл ЕГЭ зачисленных по направлению или специальности в вузе был ниже 50.Сдать внутренние экзамены вуза вместо ЕГЭ выпускникам колледжей теперь можно только в одном случае: если программа вуза совпадает с профилем полученного среднего образования. Если студент меняет специальность, ему придётся сдавать ЕГЭ наравне со школьниками. Это правило касается как бюджетных, так и платных мест. В порядок приёма добавились уточнения, что количество внутренних экзаменов для поступающих на базе СПО должно быть таким же, как количество ЕГЭ для поступающих после школы: среди них обязательно должен быть экзамен по русскому языку.Самая заметная реформа 2026 года — с сентября окончательно заработает обновлённая система высшего образования. От болонского процесса страна отказалась ещё в 2022 году, теперь в вузах не будет бакалавров и магистров. Вместо этого вводятся «базовое высшее образование» (4–6 лет) и «специализированное высшее образование» (1–3 года), а аспирантура выделяется в отдельный уровень. В итоге аналогом бакалавриата становится базовое высшее образование, а магистратуры — специализированное высшее образование. Первое должно дать студентам полный комплект знаний и навыков для дальнейшей работы по специальности, второе — позволить освоить углублённые навыки для того, чтобы заниматься наукой или получить управленческие навыки. Аспирантура готовит научно-педагогические кадры. Новшество затронет лишь абитуриентов нынешнего года. Студенты, уже обучающиеся по старым программам, завершат их в прежнем формате. Дипломы бакалавров будут приравнены к дипломам о базовом высшем образовании.