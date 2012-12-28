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вчера, 16:52
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Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть

На каждые два открытых бизнеса за первое полугодие в Липецкой области закрывались три уже действующих. 

В первом полугодии 2026 года в Липецкой области было зарегистрировано 289 новых коммерческих организаций. При этом прекратили деятельность 463 компании. Таким образом, общая убыль бизнеса в регионе составила 1,4% от общего числа действующих организаций.

Показатели Липецкой области оказались лучше среднероссийских: в целом по стране число компаний уменьшилось на 2,1%. Об этом говорится в исследовании о «рождаемости» бизнеса по итогам первого полугодия 2026 года аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Федеральной налоговой службы. 

Так, за первую половину 2026 года в регионе ликвидировали 463 предприятия, на 40,9% больше аналогичного периода 2025-го. При этом за первые шесть месяцев года открылось всего 289 новых коммерческих организаций (на 26,3% меньше прошлогоднего показателя). Чистая потеря корпоративного сектора достигла 174 юридических лиц. 

Подобная тенденция наблюдается по всей стране. В первом полугодии 2026-го в России открылось 66,7 тысячи предприятий — это рекордно низкий показатель с 2010 года. Число закрытых компаний сократилось на 9% и составило 118,7 тысячи: открытий оказалось почти вдвое меньше, чем ликвидаций. Непосредственно «рождаемость» бизнеса в целом по России сократилась на 24%, прирост фиксировался только в пяти регионах. Наибольший показатель отметили в Дагестане, где число зарегистрированных компаний оказалось на 388 больше, чем число ликвидированных. В пятерку лидеров также вошли Калмыкия (прирост составил 200 компаний), Чечня (+90), Херсонская область (+16) и Чукотский автономный округ (+15). Наибольшая убыль организаций в первом полугодии 2026 года наблюдалась в Москве. Здесь число зарегистрированных компаний оказалось на 7,4 тысячи меньше, чем число ликвидированных. В топ-5 регионов по убыли коммерческих организаций оказались также Московская область (-3,5 тысячи), Санкт-Петербург (-2,6 тысячи), Свердловская (-2,2 тысячи) и Новосибирская области (-1,9 тысячи).
рождаемость бизнеса
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Ситуация
вчера, 22:16
вероятно неутешительная. Т.к., например, во многих райцентрах нет даже никакой гостиницы или же они от 2 тыс руб за ночь, так ведь?
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Правда
вчера, 18:32
Да уж,спекулянтам туго сейчас.
Ответить
дед
вчера, 17:57
надо готовиться в зиму на печное отопления
Ответить
Всё хорошо
вчера, 17:32
Прекрасная Маркиза
Ответить
Интересно
вчера, 17:31
А на сколько упала просто рождаемость?
Ответить
барыга
вчера, 17:22
Это вам не 90-тые, когда наваривали 300%...
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