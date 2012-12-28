Липчан предупреждают о шести новых способах мошенничества

Но у многих есть общий принцип: злоумышленники пытаются получить код из SMS.

Мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана. УМВД России по Липецкой области предупреждает липчан о шести новых способах мошенничества.Первый способ — «Ваша пенсия переводится в цифровые рубли». Пенсионерам и инвалидам звонят из «органа соцзащиты» и сообщают, что пенсия скоро будет выплачиваться в цифровых рублях, но от них можно легко отказаться, зайдя на специальный сайт и заполнив заявление, а потом «подписав» его через SMS. Так мошенники получают доступ к мобильному банку или «Госуслугам» жертвы.Второй способ — «На вас подали в суд». Звонят якобы из суда, где сообщают, что поступил иск, где человек значится ответчиком или третьей стороной. Причем мошенники убедительно называют фамилию и имя человека, номер дела и заявленные требования. Псевдосотрудник суда настаивает на том, что нужно оформить уведомления о ходе дела через «Госуслуги», а для этого — сообщить из SMS специальный код. Мошенники так получают доступ к «Госуслугам».Третий способ — «Вам необходимо сделать перерасчет за ЖКУ». Мошенники звонят и представляются сотрудниками управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. Звонящий сообщает, что человеку доступен перерасчет в меньшую сторону за оплаченные услуги — якобы, произошла ошибка. Но для этого нужно подать заявление и «подписать» его через код SMS. Мошенники снова получают доступ к «Госуслугам».Четвертый способ — «Пройдите опрос о школе». Звонящие представляются сотрудниками региональных управлений Рособрнадзора и предлагают пройти опрос качеству обучения в школах: об оснащении классов, работе педагогов, питании, доступности внеклассных занятий. Опрос предлагают пройти на «специальном» сайте, где нужно авторизоваться якобы через мессенджер — в итоге логин и пароль утекают к мошенникам.Пятый способ — «Вы выиграли крупную сумму». Человек получает письмо от имени маркетплейса, где сообщается о выигрыше крупного денежного приза. Для получения приза нужно зайти на специальный сайт и заполнить «анкету победителя», в том числе дать данные банковской карты «для перечисления приза».Шестой способ — «Кто-то зашел на ваши Госуслуги». Мошенничество под видом борьбы с мошенничеством. Злоумышленники присылают вам письмо или сообщение, в котором говорится, что кто-то только что получил доступ к вашему аккаунту в «Госуслугах». Для предотвращения несанкционированного доступа предлагается позвонить по номеру поддержки и сообщить код из SMS.