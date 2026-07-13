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Общество
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Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Сколько Липецку лет?
В итоге 33 года назад городские власти взяли за точку «ноль» 1703 год — время строительства Липских железоделательных заводов. Эта дата была подкреплена исследованием Института истории Академии наук РФ, проводившимся по заказу администрации Липецка. И, вроде бы, на том все и сошлись: считать датой основания города май 1703 года.
Скрины документов (Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецка и архивным управлением мэрии)
Но нет-нет — краеведы, да и ученые со степенями вновь обращаются к возрасту Липецка. Так, на недавних общественных слушаниях в городском Совете профессор истории, доктор наук Анатолий Семенов заявил, что возраст Липецка как города нужно отсчитывать от 1779 года.
— Говорить о том, что город создан в 1703-м, нельзя: к тому нет ни юридических, ни исторических оснований, — считает Анатолий Семенов. — Если быть юридически точным, нужно отталкиваться от указа Екатерины II 1779 года, по которому слобода Липские Заводы получила статус уездного города Тамбовского наместничества.
По мнению Анатолия Семенова, отсчитывать возраст Липецка от 1703-го года не дают ни археология, ни архивные документы.
— Липецк как поселение в рамках имеющейся территории возник в 1647-м году, то есть на 70 лет раньше предполагаемой даты. Он возник как крепость Сокольск. Вокруг этой крепости была слобода Сокольская — поселение служилых людей, тех, кого прислали охранять крепость и отбиваться от нападений татар. Есть еще один источник, который говорит, что в момент первой плавки чугуна на верхнем железоделательном заводе в 1703 году рядом уже было поселение. Оно называлось село Липки, в нем как раз и разместились первые рабочие этого железоделательного завода. Их было немного, всего человек двадцать-тридцать, поэтому они вполне уместились на квартирах местных жителей. То есть село существовало еще до 1703-го года. По названию села Липки заводы и стали Липскими. Потом, когда выяснилась перспективность местных руд, было решено поставить еще один завод — нижний, потому что у верхнего была маленькая производительность, и он в условиях Северной войны не справлялся с заказами.
Заводы подчинялись Воронежскому адмиралтейству. Руководил строительством офицер-артиллерист Христофор Отто. Он контролировал оружейный госзаказ и состоял в переписке с Петром I.
— В посланиях царю Отто сообщал, насколько успешно идет строительство нижнего завода. Эта переписка шла с 1707-го по 1712-й годы. По итогам завершения строительства Отто рапортовал, что построен нижний железоделательный завод, домны, мастерские, и впервые появилась запись: «И жилые дома для работных людей». Вот с этого момента можно говорить о том, что возник поселок работных людей верхнего и нижнего железоделательных заводов. Это 1712 год, но никак не 1703-й. Кстати, указа Петра о создании Липских железоделательных заводов, якобы от 1703 года, никто не видел. На самом деле в 1703 году была челобитная Лукьяна Сытина — стольника царя Петра, который сообщал ему, что заводы «строятся, а домна в отделке» и для ее запуска нужны мастеровые. О поселке для рабочих в челобитной не упоминалось.
— Так как же Липецк стал городом и получил свое название?
— Получению статуса города поспособствовал, можно сказать, исторический казус. Во второй половине XVIII века Адмиралтейство, ввиду убыточности производства и снижения потребности в военном снаряжении, передало Липские заводы в аренду князю Репнину. Но в результате его управления заводами мастеровые оказались и без работы, и без денег. В результате они подняли три бунта, правда с большими перерывами.
Усмирением мастеровых, а затем и выяснением причин бунтов занималось воронежское губернское начальство. Известно, что воронежский губернатор докладывал императрице Екатерине II: «Денег рабочим не платят, они влачат жалкое существование за счет подсобных промыслов». Производство стояло, потому что не было ни руды, ни средств. Наступило полное безвластие: приказчик князя Репнина просто сбежал. Тогда рабочие, не зная других форм самоуправления, учредили свой поселковый орган — «Становую избу». Они начали наводить порядок: изыскали средства, запустили одну домну, стали выплавлять чугунные горшки и торговать ими. Так они продержались одиннадцать лет. Параллельно они писали отчаянные письма властям: «Сделайте с нами что хотите, мы уже не понимаем, чего вы от нас требуете». Держать их за казенный счет было накладно. И тогда императрицу осенило. Она приняла решение, опираясь на «Учреждение о губерниях»: даровать поселку статус города!
Произошел любопытный парадокс. Статус города получил не соседний Сокольск, а именно заводской поселок, хотя они находились в трех-четырех верстах друг от друга. Более того, Сокольск был переведен в статус села. Те, кто в нем жил, из горожан превратились в государственных крестьян. А вот заводские рабочие стали «пожалованными гражданами». Почему Екатерина пошла на это? По чисто экономическим причинам. По екатерининскому законодательству городские граждане имели право открывать торговые лавки, заниматься коммерцией. Проще говоря, власть просто сняла с себя издержки на содержание мастеровых.
По гипотезе профессора Анатолия Семенова, к названию нашего города мог приложить руку Григорий Потемкин, в те годы занимавшийся как раз южным направлением империи.
— Вопросами юга России, а наш регион тогда считался югом страны, в условном кабинете министров Екатерины Великой занимался Григорий Потемкин. Скорее всего, ему пришлось искать название для нового города. «Липские казенные заводы» — сразу отвергалось ввиду нецивильности. Ну что такое — «имперский город Липские казенные заводы»? Потемкин был разносторонне развитым человеком, интеллектуалом, окончившим университет. Я думаю, что он изучил этот вопрос и предложил использовать в указе именно эту формулировку, это название. Но это гипотеза.
День города или День металлурга?
Руководитель Фонда научного краеведения Липецкой области Игорь Козмирчук считает, что право на существование имеют обе даты: и 1703, и 1779 годы.
— В 1990-х годах администрация Липецка заказала Институту истории Академии наук РФ соответствующую экспертизу, и коллектив историков и археологов поставил точку: 1703 год. Вместе с тем городом Липецк стал в 1779 году по указу Екатерины II. Таким образом, если говорить строго официально, возраст города отсчитывается от 1779 года, но исторически правильнее считать точкой отсчета 1703 год — дату основания Липских железоделательных заводов.
По словам Игоря Козмирчука, в начале XVIII века, после Азовских походов и начала Северной войны, началось активное развитие металлургии на юге России. К концу 1720-х годов поселение у Липских заводов превзошло по значению соседние города Сокольск и Романово, став центром торговли и производства.
— Именно этой территории было присвоено имя Липские (позже — Липецкие), и эта металлургическая составляющая, заложенная Петром I, сохраняется до сих пор, определяя экономическую и промышленную идентичность города.
Таким образом, спорить стоит не столько о дате основания Липецка, сколько о том, какой праздник важнее — День города или День металлурга, считает Козмирчук. На его взгляд, решение объединить эти праздники или вовсе отказаться от упоминания Дня металлурга — непродуманное, ведь оно убирает важную часть городской идентичности.
— У Липецка есть свой исторический День города — в мае, а День металлурга — более молодой праздник, отражающий индустриальную суть города. Важно помнить, что ценность города определяется не только возрастом, а тем, какую роль он сыграл в развитии страны. Липецк имеет яркую историю, связанную с войнами, развитием промышленности и другими событиями.
Остановились на 1703-м — давайте с этим жить!
Краевед, почетный горожанин Александр Клоков говорит, что при желании праздновать День рождения Липецка можно, отталкиваясь от множества дат: от 1647-го, от 1703-го, от 1779-го и даже от 1615-го — основания Липских Студенок Малых.
Что касается исследования Института истории Академии наук РФ, то Александр Клоков вспомнил, что за пару лет до него, еще на уровне формирования, условно говоря, техзадания, его специалисты прислали в городской исполком письмо, в котором говорилось, что на месте Липецкого городища сделаны находки бронзового века, и если город захочет, то можно обосновать его возраст хоть в 2000 лет.
— То есть за деньги некоторые специалисты всегда готовы хоть спеть, хоть сплясать, что хочешь доказать и обосновать. Нам пишут любую глупость. Поэтому горожане страдают и постоянно задают вопросы — так сколько же лет Липецку.
Если подходить трезво, то решение уже принято — 1703 год, основание металлургических заводов, — говорит Клоков, ссылаясь не только на экспертизу Института истории, но и на надпись «Основателю нашего города…» на обелиске XIX века Петру I.
— В начале XIX века уже определились и написали на памятнике: «Незабвенному везде и во всем великому отцу Отечества императору Петру Первому, основателю нашего города, указавшему здесь новые целебные источники и новые средства богатства народного». Остановились на дате 1703-й год, давайте с этим жить, ориентироваться на нее.
Властям же нужно сосредоточиться на популяризации этой даты через издание книги о липецкой истории, материалы для которой давно собраны краеведами, но денег на издание нет.
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