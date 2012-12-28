Следком возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников УФСИН, допустивших побег из колонии в Липецке
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50 минут назад
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Следком возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников УФСИН, допустивших побег из колонии в Липецке
Следствие полагает, что побег стал возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей.
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (ст.293 УК РФ).По версии следствия, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии N2, расположенной по улице Ковалева в Липецке, сделали подкоп, через который вечером 25 октября 2024 года совершили побег. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление их местонахождения и задержание.
Следствие полагает, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей.
Следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление конкретных должностных лиц исправительного учреждения, допустивших халатность, а также всех обстоятельств произошедшего» — говорится в сообщении.
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