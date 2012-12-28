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844
50 минут назад
8

Следком возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников УФСИН, допустивших побег из колонии в Липецке

Следствие полагает, что побег стал возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей.

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, допустивших побег заключенных, — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (ст.293 УК РФ).

По версии следствия, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии N2, расположенной по улице Ковалева в Липецке, сделали подкоп, через который вечером 25 октября 2024 года совершили побег. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление их местонахождения и задержание.

Следствие полагает, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей.

Следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление конкретных должностных лиц исправительного учреждения, допустивших халатность, а также всех обстоятельств произошедшего» — говорится в сообщении.
СКР
уголовное дело
побег
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Ерунда
23 минуты назад
Нам главное карусели поставить!
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Тётя Мотя
27 минут назад
Копали, землю куда то сыпали и никто не видел.Очень интересно, сотрудники спали мёртвым сном или может помогали за отдельную плату.
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Э
21 минуту назад
Спать не когда, а вот служить (работать) там не кому. На 20-25 тр нет желающих. "Хорошие" зарплаты только у под и у полнивков, у которых выслуга 25 лет и выше. Да у них от 70 и выше, но они по камерам не ходят, на вышках не стоят.
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Я валяюсь.
30 минут назад
А что мне их халатность? А если эти 6 человек ней дай Бог что сотворят или уже сотворили!
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Вера
34 минуты назад
Хоть бы раз Липецк прославился чем-нибудь хорошим. Что ни новость то сплошной негатив.Какая везде расхлябанность!!!
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А вы как хотели
13 минут назад
И будет еще хуже и будущее без надежд.
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Вика
40 минут назад
Халатность, ну-ну. Чем они копали, ложками? За одну ночь вырыли тоннель 30 метров? Хороша халатность. Кое-кто похоже глаза на всё закрывал, за мзду.
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Клим
41 минуту назад
Ничего страшного погуляют ребятишки сами вернуться
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