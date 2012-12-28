Следком возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников УФСИН, допустивших побег из колонии в Липецке

Следствие полагает, что побег стал возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей.

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, допустивших побег заключенных, — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (ст.293 УК РФ).

По версии следствия, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии N2, расположенной по улице Ковалева в Липецке, сделали подкоп, через который вечером 25 октября 2024 года совершили побег. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление их местонахождения и задержание.Следствие полагает, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей.Следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление конкретных должностных лиц исправительного учреждения, допустивших халатность, а также всех обстоятельств произошедшего» — говорится в сообщении.