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Общество
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8 минут назад
На окраинах Липецка к концу года установят шесть новых антивандальных остановок
«Если стекла в остановках бьют на проспекте Победы, то на городских околицах мы просто разоримся на восстановлении павильонов», — сказали в управлении главного смотрителя.
Антивандальные остановки появятся в Тракторном на улицах Юбилейной и Ленинградской, в поселке Силикатный и в Желтых Песках на только что отремонтированной улице Космонавтов. Чтобы избежать коррозии металла, его покроют порошковой краской с добавлением цинка.
— Если стекла в остановках бьют на проспекте Победы, то на околицах мы просто разоримся на восстановлении павильонов, — объяснили такую закупку в управлении главного смотрителя.
Этим же контрактом предусмотрен и один стеклянный павильон — на остановке «Улица Кондарева» в том же Тракторном.
Контракт с начальной ценой 4 111 600 рублей выиграла городская организация Всероссийского общества инвалидов. Срок поставки и монтажа остановок — до 1 декабря.
Таким образом, за год управление главного смотрителя обновит в Липецке 35 мест ожидания пассажирского транспорта с учетом ранее исполненных контрактов. Что происходит со старыми остановками, которые меняют на новые? Находящиеся в более-менее нормальном состоянии в МБУ «Управление благоустройства Липецка» ремонтируют и устанавливают вместо сильно устаревших или там, где их нет вообще. Рухлядь сдают в скупку лома.
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