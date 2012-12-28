На окраинах Липецка к концу года установят шесть новых антивандальных остановок

«Если стекла в остановках бьют на проспекте Победы, то на городских околицах мы просто разоримся на восстановлении павильонов», — сказали в управлении главного смотрителя.

Управление главного смотрителя Липецка закончило тендер на поставку шести остановочных павильонов в антивандальном исполнении: никакого стекла и поликарбоната — только металл и дерево. И это неожиданно, ведь несколько последних лет мэрия покупала для города исключительно стеклянные остановки.Антивандальные остановки появятся в Тракторном на улицах Юбилейной и Ленинградской, в поселке Силикатный и в Желтых Песках на только что отремонтированной улице Космонавтов. Чтобы избежать коррозии металла, его покроют порошковой краской с добавлением цинка.— Если стекла в остановках бьют на проспекте Победы, то на околицах мы просто разоримся на восстановлении павильонов, — объяснили такую закупку в управлении главного смотрителя.Этим же контрактом предусмотрен и один стеклянный павильон — на остановке «Улица Кондарева» в том же Тракторном.Контракт с начальной ценой 4 111 600 рублей выиграла городская организация Всероссийского общества инвалидов. Срок поставки и монтажа остановок — до 1 декабря.Таким образом, за год управление главного смотрителя обновит в Липецке 35 мест ожидания пассажирского транспорта с учетом ранее исполненных контрактов. Что происходит со старыми остановками, которые меняют на новые? Находящиеся в более-менее нормальном состоянии в МБУ «Управление благоустройства Липецка» ремонтируют и устанавливают вместо сильно устаревших или там, где их нет вообще. Рухлядь сдают в скупку лома.