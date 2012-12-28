Выходные в Липецке: бесплатно сходить в музей, попасть в «Камеди» и старт футбольного сезона
Ехидных бабок у подъезда у нас готовят с малых лет
Итоги. Март
Но начнем с погоды.
Лужи по колено,
а под ними лёд —
тут вам и купанье,
тут вам и полёт
В январе и феврале снега выпало в 2,5 раза больше нормы. В МЧС спрогнозировали: «Уровень воды в Дону может подняться на четыре метра, в Воронеже — на 80 сантиметров». 16 марта «В Липецкой области ввели режим повышенной готовности». Но весь месяц температура прыгала через ноль: днем было тепло, а ночью морозно. Такая синусоида спасла область от серьезного паводка, хотя вышедшие из берегов реки Дон, Снова, Олым и подтопили переправы и дороги. А в Ельце спасатели вытащили из полыньи на Быстрой Сосне провалившегося в воду мужчину.
В первой половине марта коммунальщики явно не поспевали за погодой: улицы и дворы Липецка стали полосами препятствий из ледяных бугров, воды и снежного крошева. Вечером 4 марта «По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили»: к тающему снегу добавился очередной порыв на водопроводе. Днем ранее липчане сняли извержение нечистот из канализационного колодца в спортивном сквере между улицами 15-й микрорайон и Звездной. Вся эта жижа ушла в Липовку. На Тракторном вообще случился парадокс: «Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море»! При этом мэрия заверяла, что городские коммунальщики из-за оттепели перешли на усиленный режим работы.
На некоторые локальные потопы обратил внимание Следственный комитет, чего отродясь не бывало. Ведомство даже возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность») после размещенных в социальных сетях жалоб жителей улиц Солидарности и Гастелло в Липецке.
12 марта произошла и трагедия, которой, как говорится, не ждали: «Житель Липецка полез на крышу, чтобы сбросить с нее снег, но свалился с лестницы». На следующий день он умер в больнице от тяжелой сочетанной травмы тела, не дожив недели до 66-летия.
Определим приоритеты,
составим план на много лет,
как вдруг накаркает кукушка
что нет
«17,6% дорог со свежим ремонтом не пережили зиму в Липецке». В их числе — улицы Плеханова, Зегеля, Пожарского, Ушинского, Московская, Механизаторов, Лебедянское шоссе. И это, возможно, еще не финал, поскольку управления главного смотрителя еще не обследовало частный сектор. Все такие дороги, отремонтированные в последние четыре года, находятся на строительной гарантии у подрядчиков. Их обяжут восстановить асфальт за свой счет.
Средств на ремонт дорог в Липецке на этот год из регионального бюджета выделили как никогда мало — 328 млн рублей, на 175 миллионов меньше, чем в прошлом. Какие 17 участков улично-дорожной сети должны быть отремонтированы к 31 августа, можно прочитать здесь. Спасибо губернатору, который пообещал подкинуть Липецку еще 250 миллионов. Скоро городская администрация сформирует дополнительный пакет контрактов на ремонт еще нескольких улиц. «В мэрии подумывают над включением в планы ремонтов улиц Советской и Первомайской».
Итак, трагикомический период ремонта аварийных ям зимней литой асфальтобетонной смесью закончен (см. «Два притопа, три прихлопа: зимний ремонт дорог в Липецке становится все примитивнее»). На этой неделе «Первым объектом ремонтов дорожной сети Липецка стала улица Жуковского». Параллельно мэрия судится с «РИР-Энерго», требуя восстановить асфальт и тротуары после раскопок на Гагарина, Барашева, Фрунзе и Октябрьской.
В горсовете разбирались с концессиями. С ними не все хорошо. Например, «Баню на Неделина откроют, в лучшем случае, в следующем году», хотя случиться это было должно еще в 2025-м. «Мовиста» продлила модернизацию трамвайной сети на два года. Темпы работ пугают: в неделю рабочие роют до 250 метров траншей, демонтируют до ста метров старых путей и укладывают столько же новых. Осенью концессионер намерен построить 16,7 км путей по Московской, Циолковского, Терешковой, чтобы восстановить трамвайное движение от депо до Центрального рынка.
А еще депутаты устроили разнос «РВК». «Ваши раскопки — по всему городу! И там, и там, и там!» — возмутилась председатель депутатской комиссии Вера Урываева. Директор по капитальному строительству компании Вадим Бакуров часть критики признал. Он сообщил, что в прошлом году «РВК» развела циклы проектирования и строительства сетей, чтобы раскопки начинались и заканчивались до зимы.
Сложнее обстоят дела с реконструкцией очистных сооружений. В прошлом году «РВК» освоила только 149 млн рублей из запланированных 1,3 миллиарда. Но дела будто бы пошли на лад. Но тут же «Правительство области забрало у Липецка ранее выделенные деньги на строительство нового аэротенка». А это минус 284 миллиона рублей в этом году, 190 миллионов в 2027-м и 300 миллионов в 2028-м! В «РВК» надеются построить этот важный объект за счет собственных средств. Может, это и случится, ведь в концессию компании городские очистные отошли до 2071 года! Новый аэротенк нужен на случай выхода из строя одного из четырех других резервуаров, чтобы не повторилась история 2024 года, когда рыбак снял извержение из очистных: как оказалось, один из старых аэротенков захлебнулся нечистотами и сплюнул их прямо в реку.
Если быстро-быстро
двигать сто рублей,
то как будто больше
на деньге нулей
В марте мы узнали о больших проблемах с бюджетом Липецка. Многие первоочередные траты уже недофинансированы.
Оказывается, сейчас в Липецке сносят мертвые деревья, предназначенные под вырубку еще в 2024 году. И вообще, «Из городского бюджета в этом году не выделено ни рубля на посадку новых деревьев!» Деньги есть на снос 3 170 мертвых или аварийных деревьев и дробление 50 пней. Если учесть, что в прошлом году в Липецке снесли и обрезали более 5 900 деревьев, а посадили всего 840 новых, впору караул кричать!
«В бюджете Липецка нашлись деньги для пуска всего трех фонтанов из десяти». А ведь еще в феврале депутаты горсовета проголосовали за выделение 24 млн рублей на содержание фонтанов. Прошел всего месяц, а УГС получило меньше половины от этой суммы. Ее хватит на содержание и текущий ремонт каскада фонтанов на Петровском спуске и фонтанов на площадях Театральной и Петра Великого. Что будет с остальными: отремонтированными в прошлом и позапрошлом годах фонтанами на улице Ленина, площадях Константиновой, Клименкова и Франценюка, в Нижнем парке, на Комсомольском пруде? Они могут остаться сухими? Стоит помнить ремарку председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой: расходы на фонтаны в случае недостатка средств в бюджете пойдут под нож первыми.
«Михал Владимирыч, вернись пожалуйста... При тебе было так хорошо в городе», — взмолился О. Генри (к мэру Гулевского из-за его любви к фонтанам даже прилипло соответствующее прозвище — «Фонтаныч»).
Но фонтанов в Липецке со времени «народного мэра» стало гораздо больше за счет порывов на сетях. На этой неделе, например, забил гейзер в 24-м микрорайоне (на время ремонта трубы без холодной воды остались несколько жилых массивов). Пробился ручей на многострадальной улице Крайней, на которой в прошлом году дважды перекладывали асфальт, после чего его разрыл водоканал. А по улице Ангарской потекла уже канализационная река.
... Вице-мэр Светлана Сурмий сказала, что «87% горожан удовлетворены благоустройством Липецка». Это удивительное заявление она подкрепила сообщением об обновлении в прошлом году 28 общественных территорий, на что было потрачено 705 млн рублей. В этом году из-за трудностей с доходами управлению главного смотрителя на обустройство города выделены мизерные 31,3 миллиона рублей. Управлению строительства — еще 163,7 млн рублей. Из которых 74,7 миллиона — на завершение парка аттракционов. «Петропарк» мэрия намерена открыть ко Дню города».
В мэрии, кстати, поощряют инициативу горожан за свой счет оформлять прилегающую к многоэтажкам территорию. В Липецке уже четыре таких прецедента. Для этого нужно согласие двух третей собственников квартир. Департамент градостроительства и архитектуры в таком случае предоставит жильцам кадастрового инженера. Но есть одно но: «управляшке» нужно будет на общем собрании жильцов добиться увеличения ежемесячного платежа за свои услуги за счет добавленной территории.
Добавил устно он к анкете:
«Служил на ядерной ракете»
Прошел месяц с начала работы комиссии по выборам главы Липецка после ухода в отставку Романа Ченцова. Однако «Желающих стать мэром Липецка по-прежнему нет». Первыми, кстати, соскочили с самовыдвижения на эту должность депутаты горсовета. Впрочем, на этой неделе воронежское издание «Площадь» предположило, что главой Липецка может стать самый молодой вице-мэр, 30-лений Владимир Посульченко, назначенный на должность в ноябре прошлого года.
Новость об отсутствии претендентов активно комментировали:
«Как это нет?! Завтра иду подавать заявление. Подскажите, пожалуйста, куда подойти?»,
«А где же кадровый резерв?»,
«Работа ответственная, соблазна много, порядка нет, кто рискнет?».
В свою очередь, GOROD48 спросил у горожан: «Какое распоряжение вы бы отдали первым в должности мэра?»
Липчане называли приказы о ремонте дорог, уборке города, наборе ответственной команды и даже о вечном отпуске. А вот какие комментарии оставили под опросом:
«Да, город у нас грязный. А первым делом надо разобраться в бюджете. И устранить все утечки)))»,
«Убрать все цепи, покрышки во дворах!»,
«Первое: заменить всю канализацию, второе: снести ветхие дома на перекрестке улиц Фрунзе -Неделина, центр города, стыдно, господа»,
Стебались под репортажем тоже знатно:
«Открыть «КБ в каждом доме»,
«Поднять штраф за неправильную парковку до 15 тысяч»,
«Я бы запретил татуировки».
Какие? Те, которыми расписаны стены почти всех зданий в Липецке? Возможно, чувствуя себя неуловимым, один из «мастеров» стрит-арта бросил перчатку муниципалам, расписав остановочный павильон с припиской: «У меня краски больше, чем у вас нервов».
На этой неделе GOROD48 показал еще одну вечную проблему Липецка при любом мэре — спорные градостроительные решения. Жители улицы Маяковского, например, обвинили застройщика туристической зоны «Зеленый берег» в подтоплении их домов. «Мы не против, но нас топят». Причиной потопа жители улицы считают насыпи высотой до трех метров на участке застройщика, из-за чего талая вода заливает их участки и подвалы. Застройщик утверждает, что грунт отсыпан по требованиям надзорных органов для защиты от паводков. Ситуацию осложняет то, что существующие на Ниженке водоотводные канавы юридически ничьи.
А вот жители нескольких домов в начале улице Космонавтов выступили против строительства в их дворе дома переменной этажности из шести секций. Несмотря на предостережение прокуратуры, мэрия пока игнорирует претензии горожан. Проблема в том, что общественные обсуждения в таких случаях носят формальный характер. Последнее слово остается за чиновниками, которые не обязаны считаться с мнением людей.
Впрочем, в марте произошло редчайшее событие. Процесс по иску прокуратуры о признании недействительными разрешения на строительство жилого комплекса сразу к группе ответчиков, в том числе к департаменту градостроительства и архитектуры мэрии и региональному министерству строительства и архитектуры закончился тем, что «Проект ЖК «Турист-2» остановлен: застройщик расторгает договоры с дольщиками». Процесс длился почти год. В итоге застройщик капитулировал. Иску предшествовала критика проекта ЖК архитекторами и урбанистами — разновысотное здание, по их мнению, разрушило бы исторический облик центра Липецка.
Госпожа удача,
ваша благородь,
ты по голове-то
хоть не сковородь!
Любимица фортуны, организатор марафонов и полумарафонов 40-летняя Ксения Казакова, вдруг уволилась по собственному желанию с должности регионального министра физической культуры и спорта региона, проработав в ней ровно год.
А через две недели Следственный комитет сообщил, что Казакову подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, ещё будучи директором липецкого городского детско-юношеского центра «Спортивный» под именем Оксаны Михайлиной, она фиктивно устроила в ДЮЦ знакомую и делила с той начисленную зарплату. После перехода Казаковой в мэрию на должность председателя департамента физической культуры и спорта по ее указанию мошенническая схема действовала уже с попустительства нового директора «Спортивного», Армена Агбаляна. По данным следствия, ущерб от действий участников схемы составил более 1,3 млн рублей.
В Липецке арестовали 41-летнюю женщину по обвинению в покушении на убийство двоих своих детей — восьмилетней дочери и пятилетнего сына. По данным следствия, попав в трудные обстоятельства, она дала детям лекарства с седативным, снотворным и противосудорожным действием, и приняла их сама. Об этом она рассказала соседке, а та срочно вызвала скорую помощь.
63-летний житель деревни Щербинино Чаплыгинского района Алексей Зайцев застрелил военного полицейского, приехавшего за его 35-летним сыном, обвиняемым в самовольном оставлении места службы. Пенсионера арестовали на время следствия по обвинению в посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В свою защиту он не сказал ни слова. Сыном Алексея Зайцева занялся Следком РФ по Тамбовскому гарнизону.
Вечером 18 марта «В «Доме художника» сгорели картины». Художник Юрий Веселик рассказал GOROD48: «Сгорело 10 лет работы!» Огонь уничтожил 40 картин, которые планировались к показу на выставке в Воронеже.
«30-летней матери сгоревших на улице Адмирала Макарова детей дали 1 год 8 месяцев условно»: уйдя пьянствовать к соседу, женщина закрыла дверь своей комнаты на навесной замок, а ее совсем еще маленькие сыновья подожгли поролон.
54-летняя жительница Волгоградской области срывала со стен усманских храмов иконы и била их об пол. Ее обвинили в серии хулиганств и актов вандализма. Уголовное дело передано в суд. При этом с психическим здоровьем у женщины все хорошо — она прошла экспертизу.
