Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце

Открытие фестиваля состоится в концертном зале «Унион».

В этом году Всероссийский фестиваль имени Тихона Хренникова пройдёт не только на его родине в Ельце, но и в Липецке. Церемония его открытия пройдет 10 июня в липецком концертном зале «Унион», который, кстати, носит имя известного советского композитора.12 июня фестиваль продолжится в Ельце — на площади Ленина. Там концерты будут идти с 12 по 14 июня. Их покажут на медиаэкранах, по местному телевидению и в интернете.«Тихон Николаевич работал в самых разных жанрах: классика, эстрада, джаз, народная песня — в программе будет всё! Организаторы обещают: фестиваль удивит и порадует даже самых взыскательных меломанов», — рассказали в областном Министерстве культуры.Всероссийский фестиваль имени Тихона Хренникова проходит в Липецкой области с 2008 года. Ежегодно он собирает около 30 000 зрителей.Организацией фестиваля занимается Липецкая филармония.Композитор Тихон Хренников (10 июня 1913 — 14 августа 2007) является уроженцем Ельца, где с 2000 года работает его дом-музей, на территории которого похоронен композитор. В 2023 году в елецком сквере имени Тихона Хренникова был установлен новый памятник композитору работы Зураба Церетели. На монументе, заменившем бюст композитора, Тихон Хренников изображён рядом с роялем.Тихон Николаевич Хренников был главой Союза композиторов СССР, руководителем Оргкомитетов Международных конкурсов им. П.И. Чайковского, почетным членом ряда зарубежных академий искусств и лауреатом множества премий. Наиболее известные его произведения — это Первый фортепианный концерт, Вторая симфония, опера «В бурю», балеты «Гусарская баллада», «Наполеон Бонапарт», музыка к спектаклю «Много шума из ничего» и песни к кинофильмам «Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны», «Верные друзья».0+