Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Культура
73
54 минуты назад

Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце

Открытие фестиваля состоится в концертном зале «Унион».

В этом году Всероссийский фестиваль имени Тихона Хренникова пройдёт не только на его родине в Ельце, но и в Липецке. Церемония его открытия пройдет 10 июня в липецком концертном зале «Унион», который, кстати, носит имя известного советского композитора. 

12 июня фестиваль продолжится в Ельце — на площади Ленина. Там концерты будут идти с 12 по 14 июня. Их покажут на медиаэкранах, по местному телевидению и в интернете.

«Тихон Николаевич работал в самых разных жанрах: классика, эстрада, джаз, народная песня — в программе будет всё! Организаторы обещают: фестиваль удивит и порадует даже самых взыскательных меломанов», — рассказали в областном Министерстве культуры.

Всероссийский фестиваль имени Тихона Хренникова проходит в Липецкой области с 2008 года. Ежегодно он собирает около 30 000 зрителей.
Организацией фестиваля занимается Липецкая филармония.

Композитор Тихон Хренников (10 июня 1913 — 14 августа 2007) является уроженцем Ельца, где с 2000 года работает его дом-музей, на территории которого похоронен композитор. В 2023 году в елецком сквере имени Тихона Хренникова был установлен новый памятник композитору работы Зураба Церетели. На монументе, заменившем бюст композитора, Тихон Хренников изображён рядом с роялем.

Тихон Николаевич Хренников был главой Союза композиторов СССР, руководителем Оргкомитетов Международных конкурсов им. П.И. Чайковского, почетным членом ряда зарубежных академий искусств и лауреатом множества премий. Наиболее известные его произведения — это Первый фортепианный концерт, Вторая симфония, опера «В бурю», балеты «Гусарская баллада», «Наполеон Бонапарт», музыка к спектаклю «Много шума из ничего» и песни к кинофильмам «Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны», «Верные друзья».

0+
фестиваль Тихона Хренникова
1
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить