В «Доме художника» сгорели картины

Эвакуированы 10 человек.

В Липецком «Доме художника» на улице Водопьянова вечером 18 марта сгорели картины и вещи на втором этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Площадь пожара составила 45 квадратных метров. 10 человек были эвакуированы из здания.Также в этот день в Данкове на улице Московской сгорела надворная постройка с имуществом, а в селе Кривец Добровского округа «ВАЗ-2112».Ранним утром 19 марта на улице 15-й микрорайон в Липецке горела мусорная площадка: один контейнер сгорел, еще два и ограждение повреждены.