У Романа Ченцова — новый заместитель

Заместителем главы Липецка назначен 30-летний Владимир Посульченко. Последнее место его работы — директора ОБУ«Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области» («Патриот Центр48»).Владимир Посульченко имеет высшее юридическое образование и является специалистом по правовому обеспечению национальной безопасности. В 2021 году он окончил аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Политические науки и регионоведение», а в 2025-м прошел профессиональную переподготовку по программе «Управление персоналом современной организации».Владимир Посульченко начинал карьеру в банковской сфере: работал экспертом управления организации продаж региональному государственному сектору. В 2020-2022 годах был заместителем директора областного учреждения «Управление молодежной политики». С ноября 2022 года до настоящего назначения занимал должность директора регионального Центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области. Участвовал в гуманитарных инициативах на территории ДНР и ЛНР.С марта 2022 года по настоящее время Посульченко является еще и председателем Молодежного парламента Липецкой области, членом комиссии Липецкого областного Совета депутатов по рассмотрению и внесению предложений по проектам федеральных законов, актов президента РФ и правительства РФ, а также законов Липецкой области и постановлений Липецкого областного Совета депутатов.На новой должности заместителя главы администрации Липецка Владимир Посульченко будет координировать деятельность департамента развития территории, управление внутренней политики, отдел взаимодействия со СМИ, МАИУ «Мой город Липецк» и МКУ «Центр развития территории». Таким образом, ему частично перешли полномочия другого вице-мэра, Галины Кукушкиной. Теперь она курирует управление муниципальной службы и кадровой работы, управление делопроизводства и протокола, МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка», архивное управление и финансово-экономический отдел мэрии.