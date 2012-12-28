Общество
1074
сегодня, 10:23
20
У Романа Ченцова — новый заместитель
Вице-мэром Липецка назначен председатель молодежного парламента области Владимир Посульченко.
Владимир Посульченко имеет высшее юридическое образование и является специалистом по правовому обеспечению национальной безопасности. В 2021 году он окончил аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Политические науки и регионоведение», а в 2025-м прошел профессиональную переподготовку по программе «Управление персоналом современной организации».
Владимир Посульченко начинал карьеру в банковской сфере: работал экспертом управления организации продаж региональному государственному сектору. В 2020-2022 годах был заместителем директора областного учреждения «Управление молодежной политики». С ноября 2022 года до настоящего назначения занимал должность директора регионального Центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области. Участвовал в гуманитарных инициативах на территории ДНР и ЛНР.
С марта 2022 года по настоящее время Посульченко является еще и председателем Молодежного парламента Липецкой области, членом комиссии Липецкого областного Совета депутатов по рассмотрению и внесению предложений по проектам федеральных законов, актов президента РФ и правительства РФ, а также законов Липецкой области и постановлений Липецкого областного Совета депутатов.
На новой должности заместителя главы администрации Липецка Владимир Посульченко будет координировать деятельность департамента развития территории, управление внутренней политики, отдел взаимодействия со СМИ, МАИУ «Мой город Липецк» и МКУ «Центр развития территории». Таким образом, ему частично перешли полномочия другого вице-мэра, Галины Кукушкиной. Теперь она курирует управление муниципальной службы и кадровой работы, управление делопроизводства и протокола, МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка», архивное управление и финансово-экономический отдел мэрии.
12
0
0
0
12
Комментарии (20)