У Романа Ченцова — новый заместитель

Вице-мэром Липецка назначен председатель молодежного парламента области Владимир Посульченко.

Заместителем главы Липецка назначен 30-летний Владимир Посульченко. Последнее место его работы — директора ОБУ«Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области» («Патриот Центр48»).

Владимир Посульченко имеет высшее юридическое образование и является специалистом по правовому обеспечению национальной безопасности. В 2021 году он окончил аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Политические науки и регионоведение», а в 2025-м прошел профессиональную переподготовку по программе «Управление персоналом современной организации».

Владимир Посульченко начинал карьеру в банковской сфере: работал экспертом управления организации продаж региональному государственному сектору. В 2020-2022 годах был заместителем директора областного учреждения «Управление молодежной политики». С ноября 2022 года до настоящего назначения занимал должность директора регионального Центра подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области. Участвовал в гуманитарных инициативах на территории ДНР и ЛНР.

С марта 2022 года по настоящее время Посульченко является еще и председателем Молодежного парламента Липецкой области, членом комиссии Липецкого областного Совета депутатов по рассмотрению и внесению предложений по проектам федеральных законов, актов президента РФ и правительства РФ, а также законов Липецкой области и постановлений Липецкого областного Совета депутатов.

На новой должности заместителя главы администрации Липецка Владимир Посульченко будет координировать деятельность департамента развития территории, управление внутренней политики, отдел взаимодействия со СМИ, МАИУ «Мой город Липецк» и МКУ «Центр развития территории». Таким образом, ему частично перешли полномочия другого вице-мэра, Галины Кукушкиной. Теперь она курирует управление муниципальной службы и кадровой работы, управление делопроизводства и протокола, МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка», архивное управление и финансово-экономический отдел мэрии.
Комментарии (20)

Липецк 48
2 минуты назад
Координатор, эксперт, гуманитарные миссии, молодежная политика - он вообще работал на нормальных работах?
Ответить
мимоходом
23 минуты назад
Председатель, эксперт, директор, а служение Родине в армии где!?
Ответить
дилетант
8 минут назад
почитайте биографии министров обороны рф- сколько из них служило в армии до назначения на пост ?
Ответить
1
9 минут назад
Может он тогда еще на Украине служил
Ответить
Липчанин
24 минуты назад
Вот не стыдно указывать "окончил аспирантуру..."? Уж лучше не упоминать факт просиживания минимум 3 лет в аспирантуре без защиты ученой степени
Ответить
Доцент
30 минут назад
Аспирантуру он закончил, а диссертацию написал? Или три года косил от армии Управление молодежной политики это как пионеры в прошлом - живут на государственные деньги, ходят на митинги, проводят согласованные акции. А он хоть где то работал, чтоб работать и зарабатывать?
Ответить
О. Генри
33 минуты назад
А вот почему в армии не служил? А других готовил...??Как это?
Ответить
тема для размышления
38 минут назад
Почему скрывают место рождения нового зама?! Фамилия у него не российская.
Ответить
дилетант
10 минут назад
с 1762 года до 1917 российской империей правили немцы из гольштейн-готторпской династии. и что ?
Ответить
ГОСТЬ53
42 минуты назад
Служил в армии-то???И вообще надо не кординировать, а работать. А то координаторов как..... а работать некому.
Ответить
Дед
51 минуту назад
Кадры решают все !
Ответить
Куратор отписок
сегодня, 10:51
Главное, что бы костюмчик сидел !
Ответить
я
24 минуты назад
Главное - правильная организация продаж региональному государственному сектору. Bablo must flow in...
Ответить
Рок Злой
сегодня, 10:50
Не сказали где служил этот военно-патриотический воспитатель...
Ответить
ВАСЯ
25 минут назад
А с чего вы взяли, что он вообще служил в РА?
Ответить
