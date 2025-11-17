«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Общество
352
44 минуты назад
Многострадальную Крайнюю опять раскопают
На это раз «РВК» перекроет улицу на время ликвидации утечки холодной воды.
«На водоводе диаметром 150 мм на проезжей части улицы Крайняя произошла утечка. Специалисты «РВК-Липецк» уже обследовали место возникновения нештатной ситуации. Устранить порыв планируется сегодня. Для проведения ремонтно-восстановительных работ потребуется ограничить движение по улице Крайней, а также подачу водоснабжения в расположенные рядом дома. О попавших под отключение дома мы сообщим дополнительно. Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048», — сообщили GOROD48 в пресс-службе ООО «РВК-Липецк».
Итак, многострадальную Крайнюю опять раскопают. Напомним, что недавно, в октябре, дорогу на этой улице крайне неудачно отремонтировал субподрядчик компании «Инфинити Групп»: асфальт был таким рыхлым, что уже через неделю начал разрушаться стыковочный шов между полотнами. Поэтому новое покрытие частично срыли, а на дорогу положили новый асфальт. Порыв на сети «РВК» случился как раз на месте свежей черной заплатки.
