Общество
352
44 минуты назад

Многострадальную Крайнюю опять раскопают

На это раз «РВК» перекроет улицу на время ликвидации утечки холодной воды.

Сегодня утром на въезде на улицу Крайнюю между «Пятерочкой» и домом №17 по улице 8 Марта из-под асфальта, бордюров и канализационного люка забили гейзеры, а на въезде на Крайнюю появились знаки дорожного ремонта.

fd308762-0ded-40bb-a710-59c8c53a4ba2.jpg+2025-11-17-10.08.35+niz.jpg

«На водоводе диаметром 150 мм на проезжей части улицы Крайняя произошла утечка. Специалисты «РВК-Липецк» уже обследовали место возникновения нештатной ситуации. Устранить порыв планируется сегодня. Для проведения ремонтно-восстановительных работ потребуется ограничить движение по улице Крайней, а также подачу водоснабжения в расположенные рядом дома. О попавших под отключение дома мы сообщим дополнительно. Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048», — сообщили GOROD48 в пресс-службе ООО «РВК-Липецк».

Итак, многострадальную Крайнюю опять раскопают. Напомним, что недавно, в октябре, дорогу на этой улице крайне неудачно отремонтировал субподрядчик компании «Инфинити Групп»: асфальт был таким рыхлым, что уже через неделю начал разрушаться стыковочный шов между полотнами. Поэтому новое покрытие частично срыли, а на дорогу положили новый асфальт. Порыв на сети «РВК» случился как раз на месте свежей черной заплатки.
