Политика
Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Липецким спортом Ксения Казакова руководила с 2024 года.
Липецкий спорт Ксения Казакова возглавила в 2025 году, когда сменила в должности руководителя областного управления физической культуры и спорта Михаила Маринина
Ксения Казакова родилась в 1985 году в Воркуте. Окончила Московский государственный университет культуры и искусств. Работала на федеральном ТВ, в Центре сборных команд России. В Липецке Ксения Казакова (на тот момент еще Оксана Михайлина – имя и фамилию она изменила уже по приезде в Липецк) работала с 2019 года. Она организовала Липецкое спортивное сообщество, стояла у истоков создания и проведения Липецкого полумарафона, Липецкого триатлона, Ночного партизанского забега, проекта «Спортивное волонтерство».
С осени 2020 года до лета 2023-го она исполняла обязанности директора детско-юношеского центра «Спортивный», затем руководила городским департаментом по физической культуре и спорту, а с 2024-го по 2025-й год — областным министерством молодёжной политики.
