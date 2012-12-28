Все новости
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»
Происшествия
От Бугра до Городишки — вода да колея
Общество
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую
Происшествия
Подростки обстреляли автобус: им вынесен приговор
Происшествия
Пенсионерка попала под машину на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина
Общество
Читать все
Никто из 36-ти депутатов Липецкого горсовета не пожелал стать мэром
Общество
18-летний парень перевёл мошенникам 525 000 рублей
Происшествия
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление
Общество
39-летний липчанин собрал с коллег и знакомых 22 миллиона рублей и не вернул
Происшествия
Жителя Московской области обязали вернуть одинокой матери из Ельца отправленные мошенникам 600 000 рублей
Происшествия
Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Политика
С ремонтировавшего мост под Усманью подрядчика взыскали 2,2 миллиона рублей
Общество
В театре Толстого впервые поставили мюзикл с оркестром
Культура
В Липецкой области до +4
Погода в Липецке
«Новолипчанками года» стали 18 сотрудниц НЛМК
НЛМК Live
Читать все
Политика
113
11 минут назад
2

Министр спорта Ксения Казакова покидает должность

Липецким спортом Ксения Казакова руководила с 2024 года.

Министр физической культуры и спорта Липецкой области Ксения Казакова уволилась с должности по собственному желанию. Пока министерством будет руководить ее заместитель  — Татьяна Свистунова. Об этом сообщает правительство области. 

Липецкий спорт Ксения Казакова возглавила в 2025 году, когда сменила в должности руководителя областного управления физической культуры и спорта Михаила Маринина 

Ксения Казакова родилась в 1985 году в Воркуте. Окончила Московский государственный университет культуры и искусств. Работала на федеральном ТВ, в Центре сборных команд России. В Липецке Ксения Казакова (на тот момент еще Оксана Михайлина – имя и фамилию она изменила уже по приезде в Липецк) работала с 2019 года. Она организовала Липецкое спортивное сообщество, стояла у истоков создания и проведения Липецкого полумарафона, Липецкого триатлона, Ночного партизанского забега, проекта «Спортивное волонтерство».

С осени 2020 года до лета 2023-го она исполняла обязанности директора детско-юношеского центра «Спортивный», затем руководила городским департаментом по физической культуре и спорту, а с 2024-го по 2025-й год — областным министерством молодёжной политики.

Ксения Казакова
кадры
0
0
0
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Так вот кому
3 минуты назад
За триатлоны надо сказать спасибо!
Ответить
Ха
4 минуты назад
Неужто дороги перестанут перекрывать....
Ответить
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
