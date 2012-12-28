56 Ев и 82 Михаила: с начала года в Липецкой области на свет появились 2467 малышей

С начала этого года в родильных домах Липецкой области на свет появились 2 467 малышей: 1 236 мальчиков и 1 231 девочка.Как сообщает региональный министр здравоохранения Лилия Самошина, уже в мае родились 203 ребёнка: 110 мальчиков и 93 девочки. С 8 по 11 мая в Липецкой области появились на свет 80 малышей: по 40 мальчиков и девочек.По данным портала ЗАГС, cамым популярным женским именем в Липецкой области в этом году стало имя Ева — так назвали 56 девочек. Также родились 47 Варвар, 46 Анн, 44 Василисы, 42 Марии.С начала года в Липецкой области 82 мальчика получили имя Михаил, 55 — Артём, 53 — Александр, 50 — Дмитрий, 48 — Тимофей.