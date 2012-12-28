Общество
37 минут назад
Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море
Жителям частного сектора 3-го участка ЛТЗ впору запасаться лодками.
«Вокруг высохшего пруда начинает разливать ся огромное море — лужа, неподдающаяся никаким откачкам. Говорят, было время, и вся эта вода уходила в пруд по трубе. Труба, кстати, и сейчас существует, но забита силами Управления главного смотрителя и свои функции не исполняет», —написала Ольга Митрохина.
В мэрии GOROD48 заверили, что управление благоустройства ежедневно откачивает воду из этих луж, чтобы нормализовать обстановку.
Фото: vk.com/onmitrohina
