Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море

Жителям частного сектора 3-го участка ЛТЗ впору запасаться лодками.

Огромные лужи разлились вокруг пруда на 3-м участке ЛТЗ. Фотографии моря из талой воды опубликовала депутат областного Совета Ольга Митрохина.«Вокруг высохшего пруда начинает разливать ся огромное море — лужа, неподдающаяся никаким откачкам. Говорят, было время, и вся эта вода уходила в пруд по трубе. Труба, кстати, и сейчас существует, но забита силами Управления главного смотрителя и свои функции не исполняет», —написала Ольга Митрохина.В мэрии GOROD48 заверили, что управление благоустройства ежедневно откачивает воду из этих луж, чтобы нормализовать обстановку.