Три человека погибли в столкновении «ГАЗа и «Киа» на дороге Липецк – Данков

Три человека погибли и три пострадали в аварии, которая произошла накануне вечером в Лебедянском на дороге Липецк – Данков.Как сообщает Госавтоинспекция, столкнулись автомобили «ГАЗ» с 66-летним водителем и «Киа» под управлением 45-летнего мужчины. Водитель «ГАЗа» и два пассажира «Киа» погибли на месте, водитель «Киа» и еще одна его пассажирка были доставлены в больницу.За три выходных дня на дорогах области получили травмы еще восемь человек.9 мая на дороге «Обход города Липецка» столкнулись «Лада Веста» с 17-летним парнем за рулем и «Сеат» под управлением 33-летней женщины. В аварии получил травмы 39-летний пассажир «Сеата», после оказания помощи он был отпущен.10 мая в Липецке на площади Петра Великого автомобиль «ВАЗ-2110» под управлением 20-летнего водителя столкнулся с автобусом, «Ниссаном» с 43-летней женщиной за рулем и «Киа» под управлением 33-летней женщины. Водителя «ВАЗа» с травмами госпитализировали.В тот же день в Усманском районе на дороге Бреславка – Сторожевские Хутора – примыкание к автодороге Усмань – Дрязги 77-летний мотоциклист не справился с управлением, наехал на щебенку и перевернулся. Мотоциклист и его 73-летняя пассажирка получили травмы.