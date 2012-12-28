Происшествия
Три человека погибли в столкновении «ГАЗа и «Киа» на дороге Липецк – Данков

Еще три человека получили травмы.

Три человека погибли и три пострадали в аварии, которая произошла накануне вечером в Лебедянском на дороге Липецк – Данков. 

Как сообщает Госавтоинспекция,  столкнулись  автомобили «ГАЗ» с 66-летним водителем и «Киа» под управлением 45-летнего мужчины. Водитель «ГАЗа» и два пассажира «Киа» погибли на месте,  водитель «Киа» и еще одна его пассажирка были доставлены в больницу.

За три выходных дня на дорогах области получили травмы еще восемь человек. 

9 мая на дороге «Обход города Липецка» столкнулись «Лада Веста» с 17-летним парнем за рулем и «Сеат» под управлением 33-летней женщины. В аварии получил травмы 39-летний пассажир «Сеата», после оказания помощи он был отпущен.

10 мая в Липецке на площади Петра Великого автомобиль «ВАЗ-2110» под управлением 20-летнего водителя столкнулся с автобусом, «Ниссаном» с 43-летней женщиной за рулем и «Киа» под управлением 33-летней женщины. Водителя «ВАЗа» с травмами госпитализировали.

В тот же день в Усманском районе на дороге Бреславка – Сторожевские Хутора – примыкание к автодороге Усмань – Дрязги 77-летний мотоциклист не справился с управлением, наехал на щебенку и перевернулся. Мотоциклист и его 73-летняя пассажирка получили травмы.

Фото УГИБДД по Липецкой области
Комментарии (6)

Могучий рывок
52 минуты назад
77- ми летний байкер с 73- х летней подругой - уважуха!
А
сегодня, 12:01
Что 17 летний делал за рулём ,да ещё и на трассе... Если ваши дети воруют ключи от машины, прячьте!!!
сегодня, 11:56
Соблюдайте ПДД.
Истина
сегодня, 11:44
Теперь все успели. На чужих ошибках никто не учится, все считают что с ними то точно такое не случится. Не зря говорят: «Быстро едешь, медленно понесут». Берегите себя и своих близких.
Виктор
сегодня, 11:03
Опять выезд на встречку
