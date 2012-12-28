В 24 микрорайоне Липецка бьет фонтан

Энергетики начали экстренный ремонт сетей. На время аварийных работ холодная вода отключена в нескольких микрорайонах города.

В вашем браузере отключен JavaScript

В 24 микрорайоне сегодня забил коммунальный фонтан: вода под напором хлещет на проезжую часть и тротуар. Оказалось, что лопнул трубопровод, «РВК-Липецк» уже начал его ремонт.«До завершения работ потребителям МЖК, 20-24 микрорайонов отключили холодную воду», —сообщили в энергокомпании, пообещав подвозить воду по заявкам потребителей.