Общество
127
19 минут назад

В бюджете Липецка нашлись деньги для пуска всего трех фонтанов из десяти

В начале года депутаты горсовета проголосовали за выделение 24 млн рублей на содержание фонтанов, но управление главного смотрителя получило меньше половины от этой суммы.

Управление главного смотрителя Липецка отменило торги на содержание и текущий ремонт каскада фонтанов на Петровском спуске и фонтанов на площадях Театральной и Петра Великого и тут же запустило этот процесс вновь. Оказалось, что заказчик отказался от поиска подрядчика методом котировок в пользу метода аукционов (разница между ними в том, что победителем при запросе котировок объявляют участника, предложившего наименьшую цену в заявке, а при аукционе — того, кто предложит самую низкую цену уже в процессе торгов). Но интересно не столько это, сколько то, что торги с начальной ценой в 10 миллионов рублей предполагают обслуживание всего трех городских фонтанов из десяти существующих.

Почему так, если на февральской сессии городского Совета депутаты поддержали предложение мэрии выделить на фонтаны 24 миллионов рублей? И что будет с остальными фонтанами — отремонтированными в прошлом и позапрошлом годах гидротехническими сооружениями на улице Ленина, площадях Константиновой, Клименкова и Франценюка, в центре Комсомольского пруда? Ответ на эти вопросы один и сформулирован он был еще театральным монтером Мечниковым в «Двенадцати стульях»: «Утром — деньги, вечером — стулья». Если УГС получит еще 10 миллионов, то тут же объявит торги на запуск и обслуживание остальных фонтанов. Но стоит помнить ремарку председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой на той же февральской сессии горсовета о том, что расходы на фонтаны в случае недостатка средств в горбюджете пойдут под нож первыми.

Победителю закупки на 10 миллионов предстоит расконсервировать каскад фонтанов на Петровском спуске и фонтаны на площадях Театральной и Петра Великого, провести подготовительные работы, смонтировать нужное оборудование не позднее 29 апреля. А в срок до 30 апреля подрядчик в присутствии представителя заказчика должен осуществить пробный запуск фонтанов с выравнивание струй по высоте. В техзадании к торгам сказано: «Струи в водной картине должны быть ровными, создавать целостность восприятия текущего компонента водной картины».

Сезон фонтанов традиционно начинается в Липецке 1 мая и завешается 1 октября.
