В бюджете Липецка нашлись деньги для пуска всего трех фонтанов из десяти
В начале года депутаты горсовета проголосовали за выделение 24 млн рублей на содержание фонтанов, но управление главного смотрителя получило меньше половины от этой суммы.
Почему так, если на февральской сессии городского Совета депутаты поддержали предложение мэрии выделить на фонтаны 24 миллионов рублей? И что будет с остальными фонтанами — отремонтированными в прошлом и позапрошлом годах гидротехническими сооружениями на улице Ленина, площадях Константиновой, Клименкова и Франценюка, в центре Комсомольского пруда? Ответ на эти вопросы один и сформулирован он был еще театральным монтером Мечниковым в «Двенадцати стульях»: «Утром — деньги, вечером — стулья». Если УГС получит еще 10 миллионов, то тут же объявит торги на запуск и обслуживание остальных фонтанов. Но стоит помнить ремарку председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой на той же февральской сессии горсовета о том, что расходы на фонтаны в случае недостатка средств в горбюджете пойдут под нож первыми.
Победителю закупки на 10 миллионов предстоит расконсервировать каскад фонтанов на Петровском спуске и фонтаны на площадях Театральной и Петра Великого, провести подготовительные работы, смонтировать нужное оборудование не позднее 29 апреля. А в срок до 30 апреля подрядчик в присутствии представителя заказчика должен осуществить пробный запуск фонтанов с выравнивание струй по высоте. В техзадании к торгам сказано: «Струи в водной картине должны быть ровными, создавать целостность восприятия текущего компонента водной картины».
Сезон фонтанов традиционно начинается в Липецке 1 мая и завешается 1 октября.
