Общество
422
45 минут назад
5

«Петропарк» мэрия намерена открыть ко Дню города

Последние работы в парке аттракционов должны завершиться к 1 июля.

Управление строительства липецкой мэрии нашло подрядчика на дополнительные работы в парке аттракционов. Им стало ООО «Строймонтажпроект», которое, обойдя четырех конкурентов, сбросило со стартовой цены контракта в 74,7 млн рублей 12,4 миллиона.

За 62 314 775 рублей подрядчик должен построить вторую очередь парка аттракционов: смонтировать входную группу с кассой и прокатом, возвести модуль «Слобода» с местами под фудкорт и аркадные игры, обустроить детскую площадку с покрытием из резиновой крошки площадью 412 кв. метров, разместив на ней песочницу и шесть единиц игрового оборудования (изюминкой комплекса станет корабль «Венеция» с мачтами и горкой). Также в контракт входит строительство закрытой контейнерной площадки для сбора мусора.

vr0svac8l5hzhqofh35wagzrnek1m7e3.jpg

Завершить все работы исполнитель обязан к 1 июля. А открыть «Петропарк» мэрия намерена ко Дню города, к третьим июльским выходным.

«Петропарк» был главным проектом экс-мэра Романа Ченцова. Не прошло и месяца с момента его избрания главой города, как Ченцов заявил, что Нижнему парку не хватает детских аттракционов, убранных его предшественницей Евгенией Уваркиной. «Считаю, что Нижнему парку нужно вернуть статус места для семейного отдыха. Одного колеса обозрения парку явно недостаточно», — сказал тогда GOROD48 свежеиспеченный глава Липецка.

Парк аттракционов, получивший название «Петропарк», мэр хотел установить в Нижнем весной 2025 года. Однако, как видим, время внесло в проект свои коррективы: купленные в Китае за 104 миллиона рублей качели-карусели смонтировали у так называемой «взлетки» только в октябре прошлого года. Параллельно ООО «Строймонтажпроект» вело работы по дополнительному контракту на благоустройство парка: за 38,7 млн рублей в нем посадили 1500 кустарников и сотню деревьев взамен 133 вырубленных, а также обнесли сплошной оградой. Часть работ по этому контракту — установку модульного туалета на четыре кабинки, шести теневых навесов, 45 скамеек разных видов и 57 урн оставили на весну. Весной в парке должны смонтировать еще два аттракциона: автодром и батут.

P.S. Осенью прошлого года в Нижнем появилась детская площадка на месте Арт-центра, собранного при мэре Евгении Уваркиной из списанных морских контейнеров, но она Роману Ченцову не пришлась по душе.
Комментарии (5)

местная
7 минут назад
У Администрации на первом месте каруселики, а у граждан Липецка ЖКХ, здравоохранение.
Ответить
гость
20 минут назад
Займитесь, в конце концов, дворами, деревьями во дворах, площадками, полисадниками, мусорками, дорогами, трубами. Ваши опросы про места благоустройства для кого?
Ответить
Школьеик
35 минут назад
Одни развлечения на уме. Лучше бы занялись проблемами ЖКХ.
Ответить
Иваныч
39 минут назад
Мэр поменялся, значит будет демонтирован этот парк, или капремонт ему скоро потребуется.
Ответить
смотритель зоопарка
42 минуты назад
до июля там уже все учахнет и порушиться, нужно будет делать ремонт и опять выделять нууу миллионов 120-150 чтобы привести в порядок
Ответить
