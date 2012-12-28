Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Праздник не удался: 8 марта пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 30 000 рублей
Общество
422
45 минут назад
5
«Петропарк» мэрия намерена открыть ко Дню города
Последние работы в парке аттракционов должны завершиться к 1 июля.
За 62 314 775 рублей подрядчик должен построить вторую очередь парка аттракционов: смонтировать входную группу с кассой и прокатом, возвести модуль «Слобода» с местами под фудкорт и аркадные игры, обустроить детскую площадку с покрытием из резиновой крошки площадью 412 кв. метров, разместив на ней песочницу и шесть единиц игрового оборудования (изюминкой комплекса станет корабль «Венеция» с мачтами и горкой). Также в контракт входит строительство закрытой контейнерной площадки для сбора мусора.
Завершить все работы исполнитель обязан к 1 июля. А открыть «Петропарк» мэрия намерена ко Дню города, к третьим июльским выходным.
«Петропарк» был главным проектом экс-мэра Романа Ченцова. Не прошло и месяца с момента его избрания главой города, как Ченцов заявил, что Нижнему парку не хватает детских аттракционов, убранных его предшественницей Евгенией Уваркиной. «Считаю, что Нижнему парку нужно вернуть статус места для семейного отдыха. Одного колеса обозрения парку явно недостаточно», — сказал тогда GOROD48 свежеиспеченный глава Липецка.
Парк аттракционов, получивший название «Петропарк», мэр хотел установить в Нижнем весной 2025 года. Однако, как видим, время внесло в проект свои коррективы: купленные в Китае за 104 миллиона рублей качели-карусели смонтировали у так называемой «взлетки» только в октябре прошлого года. Параллельно ООО «Строймонтажпроект» вело работы по дополнительному контракту на благоустройство парка: за 38,7 млн рублей в нем посадили 1500 кустарников и сотню деревьев взамен 133 вырубленных, а также обнесли сплошной оградой. Часть работ по этому контракту — установку модульного туалета на четыре кабинки, шести теневых навесов, 45 скамеек разных видов и 57 урн оставили на весну. Весной в парке должны смонтировать еще два аттракциона: автодром и батут.
P.S. Осенью прошлого года в Нижнем появилась детская площадка на месте Арт-центра, собранного при мэре Евгении Уваркиной из списанных морских контейнеров, но она Роману Ченцову не пришлась по душе.
2
1
4
2
2
Комментарии (5)