Происшествия
1392
сегодня, 09:47

В Долгоруковском округе беспилотник врезался в дерево: повреждены остекление и двери в нескольких домах

Пострадавших нет.

Сегодня ночью в деревне Ивановка Долгоруковского округа, по предварительной информации, беспилотник столкнулся с деревом, после чего произошла детонация. Взрывной волной повреждены остекление и двери в нескольких домах. Об этом сообщил глава Долгоруковского округа Андрей Тимохин.

«Пострадавших нет. Эвакуация жителей не требуется. На месте происшествия работают оперативные службы. Сотрудники полиции провели подомовой обход, опросили жителей и уточнили их состояние. По поручению губернатора Игоря Артамонова провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. После завершения работы оперативных служб будет организована работа комиссии по фиксации причинённого ущерба. Прошу жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию», – сообщил Андрей Тимохин.

Напомним, красный уровень опасности в Липецкой области был объявлен в 03:24 и действовал до 06:29. В 07:44 в ряде округов, в том числе Долгоруковском, снова зазвучали сирены, а с 07:58 до 09:46 красный уровень действовал уже по всей области. 
