Происшествия
378
32 минуты назад
3

Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело

Уголовное дело о нарушении жилищных прав жителей города возбуждено после жалоб жителей улиц Солидарности и Гастелло на регулярные подтопления.

Областное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») после размещенных в социальных сетях жалоб жителей частного сектора на улицах Солидарности и Гастелло города Липецка о регулярном подтоплении грунтовыми водами, а также в результате протечек водопроводных сетей.

«По словам заявителей, неоднократные обращения в аварийные службы и компетентные органы власти результатов не принесли. Жители указывают на возможное бездействие должностных лиц, вследствие чего их домовладения из года в год подвергаются подтоплению, что приводит к порче имущества и ухудшению условий проживания, — сообщили в региональном Следкоме.

Следствие устанавливает обстоятельства подтоплений, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение жилищных прав горожан.

При этом председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Липецкой области Евгению Шаповалову доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.

потоп
0
0
0
1
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Странно
6 минут назад
Если только халатность тех, кто когда-то построил дома в низинах с грунтовыми водами против воли природы. Про подтопление водопроводом согласен.
Ответить
Елена
22 минуты назад
липчане сейчас очень часто пишут Бастрыкину, т.к. липецким министрам писать бесполезно...
Ответить
Сергей
2 минуты назад
Не уровень министра региона обращать внимание на просьбы и жалобы народишка
Ответить
