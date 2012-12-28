Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело
Уголовное дело о нарушении жилищных прав жителей города возбуждено после жалоб жителей улиц Солидарности и Гастелло на регулярные подтопления.
«По словам заявителей, неоднократные обращения в аварийные службы и компетентные органы власти результатов не принесли. Жители указывают на возможное бездействие должностных лиц, вследствие чего их домовладения из года в год подвергаются подтоплению, что приводит к порче имущества и ухудшению условий проживания, — сообщили в региональном Следкоме.
Следствие устанавливает обстоятельства подтоплений, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение жилищных прав горожан.
При этом председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Липецкой области Евгению Шаповалову доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.
