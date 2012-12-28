Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело

Уголовное дело о нарушении жилищных прав жителей города возбуждено после жалоб жителей улиц Солидарности и Гастелло на регулярные подтопления.



Областное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») после размещенных в социальных сетях жалоб жителей частного сектора на улицах Солидарности и Гастелло города Липецка о регулярном подтоплении грунтовыми водами, а также в результате протечек водопроводных сетей.«По словам заявителей, неоднократные обращения в аварийные службы и компетентные органы власти результатов не принесли. Жители указывают на возможное бездействие должностных лиц, вследствие чего их домовладения из года в год подвергаются подтоплению, что приводит к порче имущества и ухудшению условий проживания, — сообщили в региональном Следкоме.Следствие устанавливает обстоятельства подтоплений, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение жилищных прав горожан.При этом председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Липецкой области Евгению Шаповалову доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.