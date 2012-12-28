Общество
1166
сегодня, 16:45
9

Правительство области забрало у Липецка ранее выделенные деньги на строительство нового аэротенка

В «РВК-Липецк» надеются построить этот важный для городских очистных объект за счет собственных средств.

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила две новости — плохую и хорошую.

Плохая заключается в том, что правительство области забрало у муниципалитета ранее выделенные средства на строительство нового аэротенка для городских очистных сооружений. А это минус 284 миллиона рублей в этом году, минус 190 миллионов в 2027-м и минус 300 миллионов в 2028-м! Несколько успокоила депутатов вице-мэр Светлана Сурмий. Она сообщила, что средства на строительство аэротенка концессионер, «РВК-Липецк», изыщет за счет собственной инвестиционной программы.

j6oos6fpholpjp5s0xx0q8v89dlaxgx3.webp

Напомним, что изначально проект модернизации основных фондов бывшего МУП «Липецкая станция аэрации», которым по концессии ценой в 5,5 млрд рублей занимается ООО «РВК-Липецк», не подразумевал строительство еще одного аэротенка. Но по ходу дела выяснилось, что без него — никуда. Новый аэротенк создаст необходимый концессионеру резерв мощности на случай выхода какого-то из четырех других резервуаров из строя, чтобы не повторилась сентябрьская история 2024 года, когда рыбак снял извержение нечистот в районе городских очистных сооружений: как оказалось, один из старых аэротенков захлебнулся нечистотами и сплюнул их прямо в реку.

Весь комплекс проектно-изыскательских работ по строительству пятого аэротенка мэрия в прошлом году оценила в 90 млн рублей. Городское управление строительства разбило работы на три этапа. Третий этап подразумевает передачу заказчику к 1 апреля этого года всей разработанной и согласованной проектно-сметной документации. Предполагалось, что после этого управление строительства Липецка объявит о поиске подрядчика на строительство аэротенка — на работы отводились три года.

В чем же была приятная новость? В том, что в бюджет Липецка неожиданно дополнительно поступили от НДФЛ 420 млн рублей и более 80 миллионов межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Все «упавшие с неба» деньги мэрия собирается направить на единовременные муниципальные выплаты контрактникам Минобороны (этих средств должно хватить до июля). Остальные средства Татьяна Григорова предложила распределить так: 50 миллионов отдать компании депутата горсовета Андрея Бугакова как оплату за дополнительные работы, возникшие при капремонте самой старой, 4-й, школы Липецка. 23 миллиона пойдут на строительство котельной на Соколе, четыре миллиона — на содержание дорог плюсом к ранее выделенным средствам профильному департаменту, три миллиона — на поощрения лучших муниципальных служащих, два миллиона — на антитеррористическую защищенность учреждений образования.

Когда за эти изменения проголосует сессия горсовета, бюджет Липецка по доходам составит 22,7 млрд рублей, по расходам — 24 миллиарда.
бюджет
Липецкий горсовет
Комментарии (9)

омсквич
сегодня, 18:53
Будем как в Венеции на лодках плавать. По нечистотам правда
Татьяна
сегодня, 17:51
Слова в ,,РВК-Липецк" надеются построить, не вселяют ни какой надежды.
Колян
сегодня, 17:31
Как сливали дерьмо в реку, так и будут дальше сливать.
20мк
сегодня, 17:25
А если бы человек не заснял, то никто бы не пошевелился.
Учитесь, господа !
сегодня, 17:22
50 миллионов как оплату за дополнительные работы, а вдруг там не 50, а 60 или 40 млн.
Колян
сегодня, 17:15
Это не нечестоты это были донные отложения. Так министерство экологии области писали.
да уж,
сегодня, 17:06
на охрану 2 млн, на поощерения 3млн. И доп.работы - как ремонт ещё одной школы...
Щеглова
сегодня, 16:57
средства на строительство аэротенка концессионер, «РВК-Липецк», изыщет за счет собственной инвестиционной программы. Простыми словами, раскопок станет больше, фонтанов из под земли еще больше, ну а разницу на фонтаны и ручьи раскидают на всех жителей.
Липчанка
32 минуты назад
Увеличат плату за воду и соберут с населения, где же ещё можно найти?
