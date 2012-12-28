Правительство области забрало у Липецка ранее выделенные деньги на строительство нового аэротенка

В «РВК-Липецк» надеются построить этот важный для городских очистных объект за счет собственных средств.
Плохая заключается в том, что правительство области забрало у муниципалитета ранее выделенные средства на строительство нового аэротенка для городских очистных сооружений. А это минус 284 миллиона рублей в этом году, минус 190 миллионов в 2027-м и минус 300 миллионов в 2028-м! Несколько успокоила депутатов вице-мэр Светлана Сурмий. Она сообщила, что средства на строительство аэротенка концессионер, «РВК-Липецк», изыщет за счет собственной инвестиционной программы.
Напомним, что изначально проект модернизации основных фондов бывшего МУП «Липецкая станция аэрации», которым по концессии ценой в 5,5 млрд рублей занимается ООО «РВК-Липецк», не подразумевал строительство еще одного аэротенка. Но по ходу дела выяснилось, что без него — никуда. Новый аэротенк создаст необходимый концессионеру резерв мощности на случай выхода какого-то из четырех других резервуаров из строя, чтобы не повторилась сентябрьская история 2024 года, когда рыбак снял извержение нечистот в районе городских очистных сооружений: как оказалось, один из старых аэротенков захлебнулся нечистотами и сплюнул их прямо в реку.
Весь комплекс проектно-изыскательских работ по строительству пятого аэротенка мэрия в прошлом году оценила в 90 млн рублей. Городское управление строительства разбило работы на три этапа. Третий этап подразумевает передачу заказчику к 1 апреля этого года всей разработанной и согласованной проектно-сметной документации. Предполагалось, что после этого управление строительства Липецка объявит о поиске подрядчика на строительство аэротенка — на работы отводились три года.
В чем же была приятная новость? В том, что в бюджет Липецка неожиданно дополнительно поступили от НДФЛ 420 млн рублей и более 80 миллионов межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.
Все «упавшие с неба» деньги мэрия собирается направить на единовременные муниципальные выплаты контрактникам Минобороны (этих средств должно хватить до июля). Остальные средства Татьяна Григорова предложила распределить так: 50 миллионов отдать компании депутата горсовета Андрея Бугакова как оплату за дополнительные работы, возникшие при капремонте самой старой, 4-й, школы Липецка. 23 миллиона пойдут на строительство котельной на Соколе, четыре миллиона — на содержание дорог плюсом к ранее выделенным средствам профильному департаменту, три миллиона — на поощрения лучших муниципальных служащих, два миллиона — на антитеррористическую защищенность учреждений образования.
Когда за эти изменения проголосует сессия горсовета, бюджет Липецка по доходам составит 22,7 млрд рублей, по расходам — 24 миллиарда.
