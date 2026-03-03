Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море
Общество
Сегодня в Липецке: у школьников отберут телефоны, работа, на которую примут каждого
Общество
Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте
Общество
Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Происшествия
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Общество
На улице Бунина сгорел «BMW»
Происшествия
Липчанин поссорился с женой и заявил о похищении детей… тёщей!
Происшествия
Подозреваемую в покушении на убийство дочери и сына 41-летнюю липчанку арестовали
Происшествия
Читать все
Что такое женская логика?
Говорит Липецк
Улица в пригороде Липецка стала руслом реки
Общество
Липчанка съела рыбу и у нее чуть не начался перитонит
Здоровье
В 11 школах Липецка завтра дистанционка
Общество
Друг участника СВО выманил у его мачехи 115 000 рублей
Происшествия
В Липецке масштабное отключение электроэнергии оставило несколько улиц без работающих светофоров
Общество
80-летняя пенсионерка оказалась взаперти из-за снежной лавины
Происшествия
Работа всех светофоров в центре города восстановлена
Общество
По решению суда в Липецке отремонтируют дорогу
Общество
Караул! Один дом заливает фекалиями, в другом — течет крыша!
Общество
Читать все
Общество
901
сегодня, 14:22
7

Два притопа, три прихлопа: зимний ремонт дорог в Липецке становится все примитивнее

Три года назад при работе с литым асфальтом использовали воздуходувки и правилки, сейчас остались веник с лопатами.

Вчера вечером пресс-служба губернатора сообщила о встрече Игоря Артамонова с врио главы Липецка Светланой Бедровой. Особое внимание глава региона уделил состоянию дорог. Сам, мол, за рулем и вижу, во что их превратила прошедшая зима. Губернатор сообщил, что «на содержание магистралей дополнительно направляем более 50 млн рублей. Как только установится устойчивое тепло, начнутся полноценные работы. При этом понимаем, что этой зимой асфальтовое покрытие сильно пострадало из-за погодных условий. Поэтому дополнительно выделяем ещё 200 млн рублей на ремонт — перечень объектов сейчас формируется совместно с министерством дорог и транспорта».

Сегодня днем мэрия сообщила, что МБУ «Управление благоустройства Липецка» только прошедшей ночью вывезло с дорог 982 кубометра снега. Очевидно, вожжой под хвост стало недовольство губернатора на этот счет: «снег надо вывозить, а не ждать, пока он исчезнет сам». Также мэрия отрапортовала, что коммунальные службы «заботятся о комфорте жителей, расчищая внутриквартальные проезды. Там, где снег уже начал таять, оперативно откачивают воду, чтобы избежать подтоплений». А вообще на уборке города сегодня задействованы 78 единиц спецтехники, 105 дворников и 20 грузчиков. «Работа по уборке города продолжится в ночную смену».

GOROD48 посмотрел, как заливают литым асфальтом ямы на съезде дороги по улице Студеновской к одноименному мосту от педагогического университета.

0e2d8d60-7801-4d2a-a893-eb0773343111.jpg+2026-03-03-14.11.58+niz.jpg

Литой асфальт имеет ряд преимуществ перед горячим асфальтобетоном, которым ремонтируют дороги с весны по осень. Он прочен и тверд, износостоек, имеет высокую сопротивляемость осадкам. Разогретая до 220 градусов, вязкая смесь, в которой в отличие от обычного асфальтобетона на 7-10% больше битума и на 25-30% минерального порошка, самостоятельно набирает необходимую плотность и твердость. После застывания такая пломба на дороге становится фактически монолитом, стойким к перепадам температуры как зимой, так и летом.

Но это если все делать по технологии. Но она год от года становится все примитивнее. Мы заглянули в свой архив и убедились, что еще несколько лет назад аварийные ямы в Липецке зачищали вручную или фрезой. Потом продували воздуходувками. Затем заливали выемку литым асфальтобетоном, выравнивали правилками, инструментом, похожим на швабры, уплотняли прихлопыванием лопат. Где-то с полчаса эти парящие латки от проезда по ним машин охраняли предупреждающими знаками и красными конусами. Но потом отбойные молотки и фреза куда-то исчезли. Сегодня на улице Студеновской у работников МБУ не было воздуходувки и правилки. У них была задеревеневшая от налипшего битума пластиковая метла, которой наскоро выметали из аварийных ям воду и мусор, после чего в них лили жидкий асфальт, выравнивали лопатами и шли к новой яме. При этом мастер МБУ и его подчиненные видели, что их работу фиксирует корреспондент.

— Выметаем яму и наливаем в нее смесь из бункера. Все! И она застывает, — так объяснил GOROD48 технологию работ мастер МБУ.

b3bbb7cf-b176-420c-a648-a21be0d8a2b6.jpg+2026-03-03-14.11.58+niz.jpg

старая заплатка по соседству с новыми ямами 

Он же объяснил, почему на предприятии ушли от предварительной зачистки краев ям: потом рядом с застывшей пломбой образуются новые ямы.

Однако все этот участок — от педагогического университета до моста — покрыт разнообразной формы заплатками, соседствующими с новыми ямами. Так что козырь мастера оказался битым. 

Одно хорошо: если еще в 2010-х литой асфальт зимой возили по Липецку в закопченной железной бочке и подогревали дровами, то вот уже лет пять-шесть как ее возит термос-бункер, в котором температуру смеси поддерживают две газовые горелки, а лопасти смесителя ее постоянно перемешивают.

В мэрии настаивают на то, что все в Липецке делается правильно. «Аварийные ямы на улице Студеновской устраняют без нарушения технологии. Работают специалисты литой асфальтобетонной смесью. Ее температура больше 200 градусов. С учетом плюсовой температуры воздуха, вода, скапливающаяся в месте ремонта, выпаривается практически моментально. Кроме того, зимний состав не требует уплотнения за счет повышенного содержания битума и минерального порошка. Латка застывает в течение получаса».

6e579f0a-1c6a-49c5-99aa-ff057bc92602.jpg+2026-03-03-14.11.58+niz.jpg

ну, как получилось! 

Кстати, весной 2024 года GOROD48 сообщил, что до конца четырехлетнего гарантийного срока в Липецке не дожили 16 отремонтированных в 2020-2023 годах дорог. А потом новый мэр Липецка Роман Ченцов закрыл такую информацию от СМИ. Возможно, врио главы города не станет держать в секрете такую информацию, когда с улиц сойдет снег и управление главного смотрителя посчитает ямы на дорогах, отремонтированных в 2022-2025 годах. Тем более что губернатор вчера заявил: «Там, где дороги на гарантии, мэрия обязана требовать от подрядчиков устранения дефектов за их счёт».

P.S. В 2021 году руководитель тогдашний МБУ «Управление благоустройства Липецка Алексей Романчукевич в ответ на вопрос о случаях укладки асфальта в лужи признал, что такие случаи единичны и что рабочие стараются максимально выдувать влагу из ям, а температура смеси позволяет испарить остатки влаги.
ремонт дорог
2
1
9
1
8

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Петровский
15 минут назад
спуск, тоже самое, неправильно они делают ямочный ремонт, уродуют дороги, сами это понимают, но не сознаются
Ответить
Сселки
46 минут назад
интересно, а в Сселках сделают дороги, или как всегда о нас не знают.
Ответить
Жесть
48 минут назад
этот щебень потом полетит в стекла авто и ЛКП. И кто за это будет отвечать?
Ответить
Липчанин
4 минуты назад
Ехал там сегодня, щебень сразу полетел в разные стороны.
Ответить
житель
сегодня, 14:41
интересно а почему же асфальт разрушается. вместо того что б решать проблемы, устранили б причину их возникновений.
Ответить
Кузя
сегодня, 14:41
Даже не считают своим долгом оправдываться. Обнаглели в корень. Всё по ГОСТу и трава не расти.
Ответить
Местный
сегодня, 14:39
Это ИИ так посоветовал
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить