сегодня, 14:22
Два притопа, три прихлопа: зимний ремонт дорог в Липецке становится все примитивнее
Три года назад при работе с литым асфальтом использовали воздуходувки и правилки, сейчас остались веник с лопатами.
Сегодня днем мэрия сообщила, что МБУ «Управление благоустройства Липецка» только прошедшей ночью вывезло с дорог 982 кубометра снега. Очевидно, вожжой под хвост стало недовольство губернатора на этот счет: «снег надо вывозить, а не ждать, пока он исчезнет сам». Также мэрия отрапортовала, что коммунальные службы «заботятся о комфорте жителей, расчищая внутриквартальные проезды. Там, где снег уже начал таять, оперативно откачивают воду, чтобы избежать подтоплений». А вообще на уборке города сегодня задействованы 78 единиц спецтехники, 105 дворников и 20 грузчиков. «Работа по уборке города продолжится в ночную смену».
GOROD48 посмотрел, как заливают литым асфальтом ямы на съезде дороги по улице Студеновской к одноименному мосту от педагогического университета.
Литой асфальт имеет ряд преимуществ перед горячим асфальтобетоном, которым ремонтируют дороги с весны по осень. Он прочен и тверд, износостоек, имеет высокую сопротивляемость осадкам. Разогретая до 220 градусов, вязкая смесь, в которой в отличие от обычного асфальтобетона на 7-10% больше битума и на 25-30% минерального порошка, самостоятельно набирает необходимую плотность и твердость. После застывания такая пломба на дороге становится фактически монолитом, стойким к перепадам температуры как зимой, так и летом.
Но это если все делать по технологии. Но она год от года становится все примитивнее. Мы заглянули в свой архив и убедились, что еще несколько лет назад аварийные ямы в Липецке зачищали вручную или фрезой. Потом продували воздуходувками. Затем заливали выемку литым асфальтобетоном, выравнивали правилками, инструментом, похожим на швабры, уплотняли прихлопыванием лопат. Где-то с полчаса эти парящие латки от проезда по ним машин охраняли предупреждающими знаками и красными конусами. Но потом отбойные молотки и фреза куда-то исчезли. Сегодня на улице Студеновской у работников МБУ не было воздуходувки и правилки. У них была задеревеневшая от налипшего битума пластиковая метла, которой наскоро выметали из аварийных ям воду и мусор, после чего в них лили жидкий асфальт, выравнивали лопатами и шли к новой яме. При этом мастер МБУ и его подчиненные видели, что их работу фиксирует корреспондент.
— Выметаем яму и наливаем в нее смесь из бункера. Все! И она застывает, — так объяснил GOROD48 технологию работ мастер МБУ.
старая заплатка по соседству с новыми ямами
Он же объяснил, почему на предприятии ушли от предварительной зачистки краев ям: потом рядом с застывшей пломбой образуются новые ямы.
Однако все этот участок — от педагогического университета до моста — покрыт разнообразной формы заплатками, соседствующими с новыми ямами. Так что козырь мастера оказался битым.
Одно хорошо: если еще в 2010-х литой асфальт зимой возили по Липецку в закопченной железной бочке и подогревали дровами, то вот уже лет пять-шесть как ее возит термос-бункер, в котором температуру смеси поддерживают две газовые горелки, а лопасти смесителя ее постоянно перемешивают.
В мэрии настаивают на то, что все в Липецке делается правильно. «Аварийные ямы на улице Студеновской устраняют без нарушения технологии. Работают специалисты литой асфальтобетонной смесью. Ее температура больше 200 градусов. С учетом плюсовой температуры воздуха, вода, скапливающаяся в месте ремонта, выпаривается практически моментально. Кроме того, зимний состав не требует уплотнения за счет повышенного содержания битума и минерального порошка. Латка застывает в течение получаса».
ну, как получилось!
Кстати, весной 2024 года GOROD48 сообщил, что до конца четырехлетнего гарантийного срока в Липецке не дожили 16 отремонтированных в 2020-2023 годах дорог. А потом новый мэр Липецка Роман Ченцов закрыл такую информацию от СМИ. Возможно, врио главы города не станет держать в секрете такую информацию, когда с улиц сойдет снег и управление главного смотрителя посчитает ямы на дорогах, отремонтированных в 2022-2025 годах. Тем более что губернатор вчера заявил: «Там, где дороги на гарантии, мэрия обязана требовать от подрядчиков устранения дефектов за их счёт».
P.S. В 2021 году руководитель тогдашний МБУ «Управление благоустройства Липецка Алексей Романчукевич в ответ на вопрос о случаях укладки асфальта в лужи признал, что такие случаи единичны и что рабочие стараются максимально выдувать влагу из ям, а температура смеси позволяет испарить остатки влаги.
