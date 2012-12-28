В Липецкой области введен режим повышенной готовности

Такой режим введен в преддверии паводка.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с устойчиво высокой температурой воздуха и начавшимся интенсивным таянием снега.Указом региональном минтрансу и руководителям муниципалитетов предписано быть готовыми к перекрытию дорог на подтопляемых участках, разработав альтернативные маршруты. При необходимости у населенных пунктов в зоне подтопления будут сооружаться искусственные насыпиПри этом управление государственной противопожарной спасательной службы начало наблюдение за территориями, которые могут оказаться в зоне подтопления, с помощью БПЛА.Также городским и муниципальным чиновникам отдано распоряжение о создании гидрологических постов, на которых каждые два часа будет измеряться уровень пдъема воды.Ожидаемый уровень подъема рек Дон и Быстрая Сосна составляет четыре метра, реки Воронеж в районе Липецка – от полуметра до 80 сантиметров. Река Олым в Воловском районе уже вышла из берегов и затопила низководный мост у деревни Володаровки.