Грузовик наехал на правую руку находящегося в смотровой рабочего — ему выплатят 400 000 рублей
17-летний парень забрал из закладки 55,91 грамма мефедрона и вскоре попался полицейским
сегодня, 20:05
В Липецкой области введен режим повышенной готовности
Такой режим введен в преддверии паводка.
Указом региональном минтрансу и руководителям муниципалитетов предписано быть готовыми к перекрытию дорог на подтопляемых участках, разработав альтернативные маршруты. При необходимости у населенных пунктов в зоне подтопления будут сооружаться искусственные насыпи
При этом управление государственной противопожарной спасательной службы начало наблюдение за территориями, которые могут оказаться в зоне подтопления, с помощью БПЛА.
Также городским и муниципальным чиновникам отдано распоряжение о создании гидрологических постов, на которых каждые два часа будет измеряться уровень пдъема воды.
Ожидаемый уровень подъема рек Дон и Быстрая Сосна составляет четыре метра, реки Воронеж в районе Липецка – от полуметра до 80 сантиметров. Река Олым в Воловском районе уже вышла из берегов и затопила низководный мост у деревни Володаровки.
