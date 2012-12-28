Лось выбежал на дорогу: ущерб от ДТП пытались взыскать с лесхоза и администрации округа

Но суд отказал водителю.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу водителя, которому суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска к администрации Грязинского округа и Ленинскому лесхозу о взыскании с них 1,3 миллиона рублей — компенсации ущерба и морального вреда, причиненных в результате столкновения автомобиля с внезапно выбежавшим на дорогу лосем, а также судебных расходов.  

Это ДТП произошло ещё в декабре 2024 года на дороге «Липецк-Октябрьское-Усмань». Машина была повреждена, водитель получил травмы, а лось погиб.  

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, водитель ехал вечером с разрешённой скоростью в 70 км/ч по мокрой дороге в зоне действия знака «Дикие животные». Он не имел возможности предотвратить ДТП. Но в зоне действия такого знака водитель должен был соблюдать особую осторожность, выбирая скорость, которая позволяет предотвратить столкновение.

В результате судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для удовлетворения иска. Тем более что нарушений в содержании и эксплуатации спорного участка дороги не установлено: участок не проходит через заповедник или пастбища и не требует устройства защитных ограждений.
Комментарии (9)

Полиграф Полиграфыч
6 минут назад
Челищева мучили два исконно русских вопроса-кто виноват и что делать?!
Проверено
8 минут назад
От лося практически невозможно увернутся на авто , все происходит настолько быстро и неожиданно, что итог только один , хорошо жив водила остался , по стате половина таких аварий летальные..
Шапито банк
11 минут назад
Кумовской городишка , тут бесполезно судится...
Гражданин
13 минут назад
Правильно суд решил. Еще из казны ему платить не понятно за что
кит
17 минут назад
Знак "дикие животные" был-- надо быть готовым что выскочат !Неожиданно !У лося то мозгов поменьше ! А теперь вопрос : кто виноват?
Минусатор Кармы
26 минут назад
Пусть скажит спасибо что за лося деньги не взыскали .
DflbvS
44 минуты назад
Закон что дышло - куда повернул, туда и вышло. А ведь у автомобиля и дикого животного один и тот же статус - источник повышенной опасности - а следовательно, владелец такого источника повышенной обязанности обязан возместить вред другим лицам, причиненный таким источником повышенной опасности. Вот только в этой стране виноват всегда владелец транспортного средства - ибо власть не хочет и не будет нести ответственности за причиненный ею вред
Марианна
46 минут назад
На фото изображен благородный олень, у лося другие рога и уши, да и все остальное.
Савелий
сегодня, 10:05
Так кто виноват? Лось или водитель? Или вообще обоюдка?
