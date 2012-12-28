Лось выбежал на дорогу: ущерб от ДТП пытались взыскать с лесхоза и администрации округа
Происшествия
сегодня, 09:56
Лось выбежал на дорогу: ущерб от ДТП пытались взыскать с лесхоза и администрации округа
Но суд отказал водителю.
Это ДТП произошло ещё в декабре 2024 года на дороге «Липецк-Октябрьское-Усмань». Машина была повреждена, водитель получил травмы, а лось погиб.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, водитель ехал вечером с разрешённой скоростью в 70 км/ч по мокрой дороге в зоне действия знака «Дикие животные». Он не имел возможности предотвратить ДТП. Но в зоне действия такого знака водитель должен был соблюдать особую осторожность, выбирая скорость, которая позволяет предотвратить столкновение.
В результате судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для удовлетворения иска. Тем более что нарушений в содержании и эксплуатации спорного участка дороги не установлено: участок не проходит через заповедник или пастбища и не требует устройства защитных ограждений.
