Лось выбежал на дорогу: ущерб от ДТП пытались взыскать с лесхоза и администрации округа

Но суд отказал водителю.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу водителя, которому суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска к администрации Грязинского округа и Ленинскому лесхозу о взыскании с них 1,3 миллиона рублей — компенсации ущерба и морального вреда, причиненных в результате столкновения автомобиля с внезапно выбежавшим на дорогу лосем, а также судебных расходов.Это ДТП произошло ещё в декабре 2024 года на дороге «Липецк-Октябрьское-Усмань». Машина была повреждена, водитель получил травмы, а лось погиб.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, водитель ехал вечером с разрешённой скоростью в 70 км/ч по мокрой дороге в зоне действия знака «Дикие животные». Он не имел возможности предотвратить ДТП. Но в зоне действия такого знака водитель должен был соблюдать особую осторожность, выбирая скорость, которая позволяет предотвратить столкновение.В результате судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для удовлетворения иска. Тем более что нарушений в содержании и эксплуатации спорного участка дороги не установлено: участок не проходит через заповедник или пастбища и не требует устройства защитных ограждений.