Мужчину снимали с пятого этажа на улице Бескрайней

С балкона пятого этажа дома по улице Бескрайней в Липецке сегодня снимали мужчину.По словам свидетелей спасательной операции, мужчина зашёл в подъезд и поднялся на пятый этаж.К дому прибыли две пожарные машины и бригада скорой помощи. Пожарные задействовали автолестницу.– Мужчину сняли и отвели под ручки в скорую помощь, — рассказали GOROD48 очевидцы.