Общество
715
сегодня, 20:26
1

Липецкая вечЁрка: ДТП с тремя погибшими, губернатор успокаивает и Зеленый остров готов к открытию

Сегодня, 12 мая, спасатели показали фотографии с места смертельной аварии, губернатор Игорь Артамонов призвал не поддаваться панике, и врио мэра Светлана Бедрова анонсировала открытие спортивного городка на Зеленом острове.

Накануне на дороге Липецк — Данков,  между сёлами Теплое и Куймань Лебедянского округа произошла жуткая авария, в которой погибли три человека. Столкнулись автомобили «ГАЗ» и «Киа». 66-летний водитель «ГАЗа» и два пассажира «Киа» погибли на месте,  43-летнего водителя «Киа» и еще одну его пассажирку отвезли в больницу.

«Теперь все успели. На чужих ошибках никто не учится, все считают, что с ними-то точно такое не случится. Не зря говорят: «Быстро едешь, медленно понесут». Берегите себя и своих близких», — написала Истина.

К несчастью, это была не единственная плохая. 9 мая во время пожара в доме № 4/2 по улице 15-й микрорайон в Липецке  погиб 82-летний мужчина, пострадала 82-летняя женщина.

10 мая в Чаплыгине из реки Ягодная Ряса спасатели  достали труп 41-летнего мужчины, который ушёл из дома ещё 16 апреля и с 20 апреля числился пропавшим без вести.

Вчера поздно вечером председатель городского департамента образования Евгений Таракановский неожиданно сообщил о том, что 12 и 13 мая школьники будут учиться дистанционно, а в детских садах организуют только дежурные группы.

Новость о дистанте набрала почти сотню комментариев. В основном липчане жаловались на то, что не с кем оставить детей, а также строили догадки, чем вызвано такое решение.

«А детей нужно одних дома оставить? Работу никто не отменял», — возмутилась Наталья.

«Вся область на дистант уходит. Может, нам что-то до конца не договаривают? И как я могу оставить дитя дома, а сама уйду на работу, если есть угроза? Что от нас скрывают?» — переживает Мама.

«Вот взбаламутили людей. Перепугали», — добавила Липчанка.

«А дома безопасно им одним сидеть, когда родители на работе. Бред какой-то. Весь 10 класс не учились. То красный, то зеленый, то карантин, то каникулы, то холодно. Сделали из детей телефонными наркоманами. Правильно Греф сказал, народ должен быть послушен. А для этого надо забрать мозги», — написала Ника.

«В школу дети не пойдут, зато на детской площадки будут бегать и кататься на самокатах, и прыгать на них под машины», — резюмировал Гость.

Сегодня губернатор Игорь Артамонов пояснил, что такое решение принято после получения информации от оперативных служб о  «возможных провокациях со стороны противника и вероятности массированной атаки БПЛА».

При этом губернатор призвал липчан не поддаваться панике.

GOROD48 спросил у родителей: «С каким проблемами вы сталкиваетесь, при переводе школьников на дистант?» Большинство считают, что дистанционное обучение хуже очного.


Врио мэра Светлана Бедрова анонсировала открытие спорткомплекса на Зеленом острове. Его должны запустить к началу пляжного сезона. 

GOROD48 проверил, действительно ли все готово, и оказалось, что да, но есть нюанс — а острове много строительного мусора.

Напомним, что первоначально спортивный городок на острове за 249 миллионов рублей  ульяновская компания «ДСК Стандарт» должна была сдать к 31 декабря 2024 года.

Комментаторы GOROD48 пока скептически отнеслись к новике. 

«Хотели остров цветов и двухкилометровый гребной канал. Получили спорткомплекс, который больше похож на режимное учреждение. Но и пляжный сезон с купанием в реке Воронеж в этом году может не состояться», — заявил ё.

«Простите, а что там зеленого, кроме названия?» — спросила Захарова.

«Заборы зелёные», — ответил Как что.

«Я на низком старте, жду не дождусь», — написал Я в моменте.

«Не осветили только вопрос — платные будут площадки или нет? Если платные, их может ждать фиаско — и в более удобных местах в городе платные площадки в основном пустуют», — поинтересовался Липчанин.

У Нижнего парка сегодня закончили собирать памятник основателям и строителям Липецка.


В Лебедяни на улице Мира вандалы разбили стенды, посвященные творчеству уроженца города писателя Евгения Замятина, автора романа-антиутопии «Мы».

Завтра в Липецке  от +22 до +24 градусов.

И обратите внимание, в Липецке продолжаются гидравлические испытания. С 12 по 25 мая отключат горячую воду в домах, которые запитаны от Липецкой ТЭЦ-2, а также котельных «Депутатской» и «Октябрьской».


Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зелёный остров
52 минуты назад
Странно. Зачем меня открывать, если я давно открыт к диалогу?!
Ответить
