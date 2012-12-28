Липецкая вечЁрка: ДТП с тремя погибшими, губернатор успокаивает и Зеленый остров готов к открытию
Сегодня, 12 мая, спасатели показали фотографии с места смертельной аварии, губернатор Игорь Артамонов призвал не поддаваться панике, и врио мэра Светлана Бедрова анонсировала открытие спортивного городка на Зеленом острове.
«Теперь все успели. На чужих ошибках никто не учится, все считают, что с ними-то точно такое не случится. Не зря говорят: «Быстро едешь, медленно понесут». Берегите себя и своих близких», — написала Истина.
К несчастью, это была не единственная плохая. 9 мая во время пожара в доме № 4/2 по улице 15-й микрорайон в Липецке погиб 82-летний мужчина, пострадала 82-летняя женщина.
10 мая в Чаплыгине из реки Ягодная Ряса спасатели достали труп 41-летнего мужчины, который ушёл из дома ещё 16 апреля и с 20 апреля числился пропавшим без вести.
Вчера поздно вечером председатель городского департамента образования Евгений Таракановский неожиданно сообщил о том, что 12 и 13 мая школьники будут учиться дистанционно, а в детских садах организуют только дежурные группы.
Новость о дистанте набрала почти сотню комментариев. В основном липчане жаловались на то, что не с кем оставить детей, а также строили догадки, чем вызвано такое решение.
«А детей нужно одних дома оставить? Работу никто не отменял», — возмутилась Наталья.
«Вся область на дистант уходит. Может, нам что-то до конца не договаривают? И как я могу оставить дитя дома, а сама уйду на работу, если есть угроза? Что от нас скрывают?» — переживает Мама.
«Вот взбаламутили людей. Перепугали», — добавила Липчанка.
«А дома безопасно им одним сидеть, когда родители на работе. Бред какой-то. Весь 10 класс не учились. То красный, то зеленый, то карантин, то каникулы, то холодно. Сделали из детей телефонными наркоманами. Правильно Греф сказал, народ должен быть послушен. А для этого надо забрать мозги», — написала Ника.
«В школу дети не пойдут, зато на детской площадки будут бегать и кататься на самокатах, и прыгать на них под машины», — резюмировал Гость.
Сегодня губернатор Игорь Артамонов пояснил, что такое решение принято после получения информации от оперативных служб о «возможных провокациях со стороны противника и вероятности массированной атаки БПЛА».
При этом губернатор призвал липчан не поддаваться панике.
GOROD48 спросил у родителей: «С каким проблемами вы сталкиваетесь, при переводе школьников на дистант?» Большинство считают, что дистанционное обучение хуже очного.
Врио мэра Светлана Бедрова анонсировала открытие спорткомплекса на Зеленом острове. Его должны запустить к началу пляжного сезона.
GOROD48 проверил, действительно ли все готово, и оказалось, что да, но есть нюанс — а острове много строительного мусора.
Напомним, что первоначально спортивный городок на острове за 249 миллионов рублей ульяновская компания «ДСК Стандарт» должна была сдать к 31 декабря 2024 года.
Комментаторы GOROD48 пока скептически отнеслись к новике.
«Хотели остров цветов и двухкилометровый гребной канал. Получили спорткомплекс, который больше похож на режимное учреждение. Но и пляжный сезон с купанием в реке Воронеж в этом году может не состояться», — заявил ё.
«Простите, а что там зеленого, кроме названия?» — спросила Захарова.
«Заборы зелёные», — ответил Как что.
«Я на низком старте, жду не дождусь», — написал Я в моменте.
«Не осветили только вопрос — платные будут площадки или нет? Если платные, их может ждать фиаско — и в более удобных местах в городе платные площадки в основном пустуют», — поинтересовался Липчанин.
У Нижнего парка сегодня закончили собирать памятник основателям и строителям Липецка.
В Лебедяни на улице Мира вандалы разбили стенды, посвященные творчеству уроженца города писателя Евгения Замятина, автора романа-антиутопии «Мы».
Завтра в Липецке от +22 до +24 градусов.
И обратите внимание, в Липецке продолжаются гидравлические испытания. С 12 по 25 мая отключат горячую воду в домах, которые запитаны от Липецкой ТЭЦ-2, а также котельных «Депутатской» и «Октябрьской».
