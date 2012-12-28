Приговор по резонансному убийству работника «Теплосферы» ужесточён
Вместо 6,6 года лишения свободы Олегу Смыкову дали 10 лет.
Напомним, 16 июля 2024 года у дома №42 по улице Индустриальной с Сергеем Коротаевым, который занимался ремонтом тепловой сети, поссорился 42-летний Олег Смыков. Он высказал пособному рабочему Коротаеву претензии из-за затрудненного проезда к жилым домам.
После перепалки Олег Смыков, охотник c большим стажем, зашел в свою квартиру, взял пневматическую винтовку «Леший-2» с оптическим прицелом и через окно кухни выстрелил в оппонента. Пуля попала рабочему в живот слева и прошла навылет. Сергей Коротаев умер на месте: проникающим пулевым ранением, глубина которого составила 32-33 сантиметра, были повреждены брюшной отдел и кишечник. Ранение осложнилось внутренним кровотечением и шоком.
По результатам рассмотрения апелляционного представления прокуратуры Октябрьского района Липецка областной суд отменил приговор суда первой инстанции.
«Изначально суд признал Смыкова виновным не по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), а по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). По совокупности преступлений ему было назначено наказание в 6,6 года исправительной колонии строгого режима. Прокуратура, посчитав принятое решение незаконным, оспорила переквалификацию действий Смыкова с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч.4 ст. 111 УК РФ, указав, что вывод суда об отсутствии у него умысла на убийство ошибочен: после конфликта с Коротаевым мужчина пришел домой, вооружился пневматической винтовкой с оптическим прицелом, после чего через открытое окно выстрелил в потерпевшего. Все его действия совершены в быстрой последовательности, что свидетельствует о наличие умысла именно на лишение жизни, который возник у осужденного сразу после ссоры с Коротаевым. Апелляционная инстанция областного суда согласилась с прокуратурой и удовлетворила представление. Олегу Смыкову вынесен новый приговор, которым он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
