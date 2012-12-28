Происшествия
1229
сегодня, 14:08
5

Приговор по резонансному убийству работника «Теплосферы» ужесточён

Вместо 6,6 года лишения свободы Олегу Смыкову дали 10 лет.

По результатам рассмотрения апелляционного представления Октябрьской прокуратуры Липецка, областной суд вынес новый приговор по резонансному уголовному делу об убийстве работника ООО «Теплосфера» 40-летнего Сергея Коротаева.

Напомним, 16 июля 2024 года  у дома №42 по улице Индустриальной с Сергеем Коротаевым, который занимался ремонтом тепловой сети, поссорился 42-летний Олег Смыков. Он высказал пособному рабочему Коротаеву претензии из-за затрудненного проезда к жилым домам.

После перепалки Олег Смыков, охотник c большим стажем, зашел в свою квартиру, взял пневматическую винтовку «Леший-2» с оптическим прицелом и через окно кухни выстрелил в оппонента. Пуля попала рабочему в живот слева и прошла навылет. Сергей Коротаев умер на месте: проникающим пулевым ранением, глубина которого составила 32-33 сантиметра, были повреждены брюшной отдел и кишечник. Ранение осложнилось внутренним кровотечением и шоком. 

По результатам рассмотрения апелляционного представления прокуратуры Октябрьского района Липецка областной суд отменил приговор суда первой инстанции.

«Изначально суд признал Смыкова виновным не по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), а по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). По совокупности преступлений ему было назначено наказание в 6,6 года исправительной колонии строгого режима. Прокуратура, посчитав принятое решение незаконным, оспорила переквалификацию действий Смыкова с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч.4 ст. 111 УК РФ, указав, что вывод суда об отсутствии у него умысла на убийство ошибочен: после конфликта с Коротаевым мужчина пришел домой, вооружился пневматической винтовкой с оптическим прицелом, после чего через открытое окно выстрелил в потерпевшего. Все его действия совершены в быстрой последовательности, что свидетельствует о наличие умысла именно на лишение жизни, который возник у осужденного сразу после ссоры с Коротаевым. Апелляционная инстанция областного суда согласилась с прокуратурой и удовлетворила представление. Олегу Смыкову вынесен новый приговор, которым он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Комментарии (5)

Александр
24 минуты назад
ето еще 10 отделался легко.решил в киллера поиграть.
Ответить
гость
33 минуты назад
ну наконец-то справедливый приговор!
Ответить
Гость
сегодня, 14:50
Сидит, головушку повесил, таких надо за решеткой держать, чтоб еще не убил.
Ответить
Думал порешает
сегодня, 14:42
Занёс, и деньги потерял и свободу за убийство надо отвечать по мужски, а не лепить из себя девочку по неосторожности, на охоте тоже дичь по неотрожности валил...
Ответить
Гость
сегодня, 14:40
Мало, лет 25, умышленное убийство в ничем не повинного человека.....
Ответить
