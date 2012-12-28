Общество
1129
сегодня, 20:11
3

Ельчанин пахал огород и борона культиватора вонзилась ему в ногу

Травма была серьезной, но ногу удалось сохранить.

Травматологи Елецкой городской клинической больницы имени Семашко извлекли металлическую часть культиватора из ноги мужчины.

«Когда мужчина пахал огород культиватором, борона буквально вонзилась в мягкие ткани и кость ноги. Травма была серьёзной, но благодаря оперативной диагностике и профессионализму врачей-травматологов ногу удалось сохранить», — сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.

Уже через шесть дней пациент был выписан в удовлетворительном состоянии.
Комментарии (5)

омсквич
29 минут назад
Наглядное пособие что будет если на мотоблоке завязывать ручку сцепления проволокой, веревками, изолентой. Постоянно нажатой держать ее ведь так сложно... А было бы как было заводом сделано, то при отпускании руки мотоблок сразу остановился не перемолотив ноги
Умный
32 минуты назад
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с техникой!
селянин
сегодня, 20:34
Так это фреза, а не борона.
