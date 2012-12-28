Ельчанин пахал огород и борона культиватора вонзилась ему в ногу

Травма была серьезной, но ногу удалось сохранить.

Травматологи Елецкой городской клинической больницы имени Семашко извлекли металлическую часть культиватора из ноги мужчины.«Когда мужчина пахал огород культиватором, борона буквально вонзилась в мягкие ткани и кость ноги. Травма была серьёзной, но благодаря оперативной диагностике и профессионализму врачей-травматологов ногу удалось сохранить», — сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.Уже через шесть дней пациент был выписан в удовлетворительном состоянии.