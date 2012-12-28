В Липецкой области дожди, грозы и до +25

Температура воздуха снова поднимется.



В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием циклона, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры составят 17-20 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днем — от +20 до +25.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью — от +9 до +11, днем — от +22 до +24 градусов.День 14 мая стал самым теплым в Липецке в 1968 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.