Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
«Ваши раскопки — по всему городу! И там, и там, и там! И толку мало»
В Липецком горсовете обсудили реализацию семи концессий: от бань и футбольного манежа до трамваев и городских очистных.
Благодаря концессиям — фактически аренде муниципального имущества в долгую, по завершении которой объекты вернутся в собственность муниципалитета — липчане уже получили спортзал на улице Моршанской (поселок Матырский) и три бани — на улице Ударников на Сырском Руднике, на улице 40 лет Октября на Соколе и на улице Рыбалко в 10-й Шахте. Если говорить о банях, то в их реконструкцию концессионеры вложили 40 млн рублей. Две из них опять станут муниципальными в 2042 году, третья — в 2034. За эти годы предприниматели будут платить в бюджет еще и концессионную плату: от 100 тысяч до миллиона.
— До передачи городских бань в концессию мы ежегодно дотировали МУП «Банно-прачечного хозяйства» на 10 миллионов рублей. Бани не работали, были в плачевном состоянии. Сейчас бани работают, а мы получаем от концессионеров платежи в бюджет. А по истечении срока договоров они снова станут нашими, — высоко оценила этот вид частно-муниципального партнерства председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.
Кстати, крытый футбольный манеж на Матырском, в строительство которого «Футбольная академия «ЛКС» вложила 34,7 млн рублей, уже вернулся в собственность города. Бизнес шесть лет предоставлял манеж 54-й школе для уроков физкультуры.
Проблемным объектом стала самая знаменитая липецкая баня — на Неделина, о чем можно прочитать здесь. С еще одним концессионером, AO «ЭкоПром-Липецк», мэрия судится. Нет, региональный оператор полностью выполнил свои обязательства перед муниципалитетом, взятым еще в 2010 году, просто возник ряд правовых вопросов, которые не смогли решить полюбовно.
За 10 лет концессионер построил четвертую очередь полигона «Центролит» для захоронения твердых бытовых отходов на улице Юношеской. За время действия договора «Эко-Пром» создал еще дополнительное поле для захоронения мусора, подвел к нему дорогу и уличное освещение, обустроил дренажную канализацию. После исчерпания резерва этой площадки в 2023 году концессионер засыпал свалку, посеял на ее месте траву, должен посадить кустарники и деревья. Плюсом ко всему городской бюджет получил за это время еще и 47,4 млн рублей.
Две другие концессии самые важные из этого списка: трамвайная и по реконструкции водопроводных сетей.
Председатель дептранса мэрии Александр Алынин не открыл ничего нового об обновлении трамвайной сети. Компания «Мовиста», не сумев уложиться в срок, продлил по допдоговорам к ранее принятым соглашениям,срок реализации проекта на два года. Этой осенью концессионер намерен построить 16,7 км путей по улицам Московской, Циолковского, 8 Марта, чтобы восстановить трамвайное движение от депо до Центрального рынка. Темпы работ, конечно, пугают: в неделю рабочие роют до 250 метров траншей, демонтируют до ста метров старых путей и укладывают столько же новых.
Всего за время действия концессии «Мовиста» демонтировала 34,5 км старых рельсов (84%) и уложила 26,4% новых (57,4%). В следующем году концессионер должен достроить новую ветку от развязки улиц Краснозаводской и Металлуругов до старого заводоуправления на 9 Мая — сейчас там уложено лишь два километра новой рельсошпальной решетки, или 27% от необходимого. К концу 2027 года должна быть построена с нуля последняя, шестая, очередь — от улицы Катукова до конца улицы Стаханова.
Больше всего внимания, конечно, было приковано к отчету директора по капитальному строительству «РВК-Липецк» Вадима Бакурова. Первая концессия — на замену водопровода и канализации — обсчитана в 52,5 млрд рублей (в ценах соответствующих лет), реконструкция бывшего имущества ликвидированного МУП «ЛиСА» по второй обозначена в пять миллиардов. Как оказалось, срок действия концессий продлен с 2042 до 2071 года! Вряд ли кто из присутствовавших сегодня в горсовете доживет до того момента, когда все это хозяйство снова станет городским.
— Разрытые вами ямы открыты месяцами! Город разрыт от и до! Все это не нравится людям. А еще не нравится то, что вы каждый день планово отключаете для выполнения каких-то своих работ холодную воду целыми улицами. Что это такое? Вам стоит критичнее относиться к своей работе, от которой страдает население! — обрушилась на интеллигентного Бакурина руководитель областной Общественной палаты Валентина Кисенко.
— Ваши раскопки — по всему городу! И там, и там, и там! И толку мало. Это доставляет липчанам дискомфорт! Почему вы хватаетесь сразу за несколько объектов, а не работаете последовательно? — добавила перца председатель депутатской комиссии Вера Урываева.
Горводоканал раскритиковала депутат Екатерина Пинаева за раскопанные уже два года улицы Папина и Доватора, которые были незадолго до прихода энергетиков капитально отремонтированы. Масла в огонь добавил депутат Александр Корнаухов, попросивший Бакурова внимательнее относиться к культуре работ, прописанной в городских Правилах благоустройства.
Директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» часть критики признал. Он сообщил, что ранее, вплоть до 2025 года, компания проектировала, а потом обновляла сети и объекты в один год, что приводило к переходам работ в зиму и, соответственно, раздражало горожан, как это было в случае с улицами Папина и Доватора. С этого года циклы проектирования и строительства разведены по срокам. «В этом году 90% работ мы будем выполнять по сделанным ранее проектам». Значит, раскопки будут начинаться и завершаться до зимы. Вадим Бакуров пояснил, что на компанию работают сразу несколько подрядчиков, поэтому раскопки появляются в разных местах города. А вот водозаборы реконструируют по порядку, чтобы избежать дефицита воды в Липецке.
Куда сложнее обстоят дела с реконструкцией очистных сооружений. В прошлом году компания «РВК» освоила только 149 млн рублей из запланированных 1,3 миллиарда.
— Почему так? — поинтересовалась спикер горсовета Евгения Фрай.
Как в известном шлягере, причин было три. Первая: «РВК» расстался с прежним подрядчиком, завалившим сроки работ. Расторжение договора и поиск нового исполнителя работ потребовал времени. Вторая: потребовалось время на то, чтобы новый подрядчик принял объект у старого. Третья: нужно было заменить проектное оборудование на новое, изготовленное в России или же в дружественных странах, так как из-за санкций западное, прописанное в сметах, купить невозможно.
— Так когда же вы сдадите комплекс переработки осадка сточных вод? — спросила Евгения Фрай (этот объект нужен для утилизации ила, который является источником известного всем зловония).
— В октябре этого года, —ответил Вадим Бакуров. — Все необходимое оборудование нами уже приобретено.
Хуже обстоят дела с реконструкцией аэротенков. Их нельзя вывести из работы одновременно, ведь они обеспечивают переработку сточных вод всего города. Их обновляют по очереди. Последний должны вывести на реконструкцию и завершить работы в 2027 году.
