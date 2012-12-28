Общество
3848
сегодня, 14:19
44

Желающих стать мэром Липецка по-прежнему нет

Зато на праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в депутаты Госдумы заявился первый претендент.

Прошел месяц с начала работы комиссия по выборам главы Липецка после ухода в отставку Романа Ченцова. Однако, по данным GOROD48, ни одного заявления от желающих стать мэром пока нет.

Напомним, глава города избирается местным Советом депутатов из числа кандидатов, представленных губернатором. Помочь ему с выбором, в свою очередь, могут представленные в Госдуме или областном Совете политические партии, Ассоциация «Совет муниципальных образований Липецкой области», Общественная палата области, Ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления». Каждый из этих субъектов вправе внести губернатору одну кандидатуру на должность мэра. Регулирующий процедуру выборов мэра региональный закон «О некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области» предполагает, что в предложениях должны фигурировать кандидатуры с авторитетом и репутацией, с опытом публичной (государственной и общественной) деятельности.

А вот на участие в предварительном голосовании «Единой России» для выдвижения в кандидаты в депутаты Госдумы РФ IX созыва появился первый самовыдвиженец. Им стал самозанятый Сурен Акобян. 42-летний уроженец Одесской области живет в Липецке с 2005 года. В анкете своей должностью он указал: «мастер». В прошлом году на таких же праймериз «ЕР» для выдвижения в депутаты Липецкого горсовета Акобян перечислил куда больше своих умений: прораб, продавец, администратор, журналист, член Общественной палаты Липецка.

В то же время на предварительные выборы «Единой России» для участия в выборах областного Совета по 27 избирательным округам заявились уже 54 претендента. В их числе учителя, педагоги, тренеры, заведующие детсадами, инженер, методисты, сотрудники ЧОПов, военный пенсионер, действующие депутаты липецкого городского и областного Советов, и даже один безработный. Удивительное дело: участвовать в праймериз записались, кажется, все сотрудники МКУ «Центр развития территории» и спортклуба «Сокол».
Комментарии (44)

jrheu
37 минут назад
а из глав округов не кто не желает.ведь достойные есть.с Добровского округа достойная кондидатура.
Т
41 минуту назад
У меня есть кандидат! Это я! Лучше не будет, зато без обмана! Гарантия!
Аспирант
сегодня, 21:45
Я желаю. Мной комментарий вновь тут не опубликуют? Причины я могу узнать ?
Аналитик
сегодня, 20:55
Кризис в управлении— что делать?
Дед
сегодня, 19:21
Разрешу пиво по выходным бесплатно , два литра в руки !
Макс
сегодня, 20:25
Считай что выбрали!
злой
сегодня, 18:41
ну уже теперь когда тут обходом территорий заниматься центру развития? И какие они постоянно территории развивают? Надо к праймеризу готовиться, не до графиити и уборок!
Алекс
сегодня, 18:38
За меня голосуйте. Будет: ремонт сетей, озеленение, запрет на человейники( новостройки не более 9 этажей), минимизирую любую показуху.
Бабка Первая
сегодня, 19:21
С девятого этажа мусор возле дома виден. И очень шумно. И виды из окон не те, что с 20-го. Так что, вы пока не универсальный кандидат, извините))
Гость
сегодня, 18:38
Дайте порулить ещё раз коммунистам— они не подведут!
Что то
сегодня, 18:04
Предыдущих назначали. Убрали всех, кого избирали. Ну кого набрали, того и дальше тащите.
Animal planet.
сегодня, 17:55
Моя программа после назначения мэром будет такая. В первую очередь займусь озеленением города,второе,постройка современного муниципального приюта для животных,если не получится,то помощь частным приютам,выделение на это средств и тотальный контроль над этим. Помощь бездомным животным на улицах. Убрать пивнухи со дворов. Освободить дворы от машин стоящих на газонах. Ремонт и замена устревших теплосетей ну и так далее.
Наверное
сегодня, 19:21
машины с газонов на Луну телепартируешь?
Animal Planet.
сегодня, 20:05
машины с газонов на Луну телепартируешь? Все будет делаться постепенно,для этого должны быть построены многоуровневые парковки.На 8 мкр уже стоит почти пустая,людям лень пройти лишних 10 мин до дома.
