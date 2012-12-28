Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей
Общество
3848
сегодня, 14:19
44
Желающих стать мэром Липецка по-прежнему нет
Зато на праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в депутаты Госдумы заявился первый претендент.
Напомним, глава города избирается местным Советом депутатов из числа кандидатов, представленных губернатором. Помочь ему с выбором, в свою очередь, могут представленные в Госдуме или областном Совете политические партии, Ассоциация «Совет муниципальных образований Липецкой области», Общественная палата области, Ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления». Каждый из этих субъектов вправе внести губернатору одну кандидатуру на должность мэра. Регулирующий процедуру выборов мэра региональный закон «О некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области» предполагает, что в предложениях должны фигурировать кандидатуры с авторитетом и репутацией, с опытом публичной (государственной и общественной) деятельности.
А вот на участие в предварительном голосовании «Единой России» для выдвижения в кандидаты в депутаты Госдумы РФ IX созыва появился первый самовыдвиженец. Им стал самозанятый Сурен Акобян. 42-летний уроженец Одесской области живет в Липецке с 2005 года. В анкете своей должностью он указал: «мастер». В прошлом году на таких же праймериз «ЕР» для выдвижения в депутаты Липецкого горсовета Акобян перечислил куда больше своих умений: прораб, продавец, администратор, журналист, член Общественной палаты Липецка.
В то же время на предварительные выборы «Единой России» для участия в выборах областного Совета по 27 избирательным округам заявились уже 54 претендента. В их числе учителя, педагоги, тренеры, заведующие детсадами, инженер, методисты, сотрудники ЧОПов, военный пенсионер, действующие депутаты липецкого городского и областного Советов, и даже один безработный. Удивительное дело: участвовать в праймериз записались, кажется, все сотрудники МКУ «Центр развития территории» и спортклуба «Сокол».
5
2
6
2
43
Комментарии (44)