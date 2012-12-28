Берёза насмерть придавила 46-летнего мужчину

Трое мужчин сносили дерево и один из них погиб.

12 мая на базе «Сосновый бор» в Грязинском округе погиб 46-летний мужчина.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, трое самозанятых по заявке хозяина базы сносили берёзу. Когда дерево начало падать, двое мужчин успели отскочить, а третий стал пятиться, замешкался, споткнулся и дерево упало прямо ему на грудь и голову. Мужчина 1979 года рождения погиб.Грязинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области проводит проверку по факту происшествия.