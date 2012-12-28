Статистика: в Липецкой области выросло производство лекарств, текстиля и мебели

Промышленное производство в Липецкой области выросло по итогам января-марта на 4,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Липецкстат.

Рост зафиксирован в трех сферах из четырех — сократилось за первый квартал только «Водоснабжение, водоотведение и сбор и утилизация отходов» (-0,7%).В январе-марте 2026 года рост в сфере добычи полезных ископаемых составил 3,9%. Обрабатывающие производства в целом выросли на 4,5%. Здесь заметно увеличились производство медикаментов и медицинских материалов (+69,3%), текстиля (+45,5%), мебели (+33,8%), табачных изделий (+20,2%), кожи и изделий из кожи (+22,7%), пищевых продуктов (+13,5%), резиновых и пластмассовых изделий (+11,6%), полиграфическая деятельность (+18,3%). Ускорился рост производства бумаги и бумажных изделий, химической продукции, электрооборудования, металлургического. Вместе с тем снизились производство машин и оборудования (-38,7%), одежды (-27,8%), готовых металлических изделий (-13,2%), кокса и нефтепродуктов (-11,7%). Сократилось производство напитков, изделий из дерева (кроме мебели), неметаллической минеральной продукции, оптики и электроники, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, ремонт и монтаж оборудования.В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха был зафиксирован рост на 13,3%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение составило 4,7%.