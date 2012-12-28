сегодня, 17:15
Дело об убийстве у общежития на улице Циолковского ушло в суд
Знакомство в баре и пьяная ссора обернулись трагедией. Подозреваемого в убийстве задержали прямо у трупа.
Речь идёт о событиях у общежития на улице Циолковского 21 февраля этого года: там нашли тело 27-летнего мужчины с колото-резанным ранением груди.
Тело обнаружил наряд ППС после сообщения из общежития в дежурную часть отдела полиции №8 о громких криках, доносившихся сначала из квартиры, а затем с улицы. Рядом с трупом находился 29-летний мужчина, он заявил, что помогает раненому. Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии его задержали, также они установили двух очевидцев преступления.
«По версии следствия, 29-летний липчанин пригласил к себе в арендованную комнату общежития 27-летнего мужчину, с которым познакомился за рюмкой в одном из баров города. Распивая спиртные напитки, они поссорились, и хозяин, обвинив гостя в краже мобильного телефона и намерении уйти домой, нанёс ему два удара ножом — в грудь и бедро. Раненый выбежал из квартиры и умер напротив входа в подъезд»,— сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Уголовное дело находилось в производстве Следственного комитета. По части первой статьи 105 УК РФ «Убийство» обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
