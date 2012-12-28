Общество
324
сегодня, 16:25
7

В мэрии подумывают над включением в планы дорожных ремонтов улиц Советской и Первомайской

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства думает над тем, как потратить 200 миллионов рублей, выделенных на ремонт дорог губернатором.

Мэрия Липецка сбирается выставить на торги дорожный контракт с начальной ценой в 200 млн рублей — эти деньги на ремонт улиц муниципалитету дополнительно выделил губернатор Игорь Артамонов.

Пока еще городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства думает над списком улиц для контракта. Но GOROD48 стало известно, что в нем фигурируют улицы Советская и Первомайская.

В последний раз улицу Советскую капитально ремонтировали в 2017 году за 125 млн рублей. Качество работ тогда лично курировал губернатор Олег Королев. Один, без охраны, без свиты и без СМИ.

— Качество работ — главное, — коротко резюмировал увиденное для GOROD48 глава региона.



Белорусские дорожники из Рогачева тогда заявили GOROD48: «Если Советская развалится, жалуйтесь Бацьке. Но мы его не подведем!»

С тех пор улица покрылась многочисленными заплатками — от ремонтов ям зимним асфальтом и бесконечных раскопок энергетиков.

Несколько лет назад в мэрии заявляли, что Советскую капитально отремонтируют в 2024 году. Потом ремонт сдвинули на 2025-й. В итоге ее могут обновить этим летом.

Если говорить об улице Первомайской, то ее тоже на тяп-ляп залатали «зимним асфальтом» в феврале. Технология удивила горожан. «Только в России так делают. В дырке этой лежит лед, а они латают ее», — прокомментировала свое видео с Первомайской читательница GOROD48.

Последний раз эту улицу капитально ремонтировала в 2018 году ООО «Дорожник». Работы тогда курировал первый вице-губернатор Юрий Божко, который был недоволен строителями, завалившими работы по срокам укладки тротуарной плитки.
Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сселки
31 минуту назад
Когда вы включите ремонт дорог в сселках это же тоже черта города много лет не кто не ремонтировал по ул.советской нет не дороги не тратуара невозможно на автобусе проехать.
Ответить
гость
36 минут назад
Господи ,а сейчас уже 2026 год почти 10 лет прошло ,а воз и ныне там .....
Ответить
Липчанка
45 минут назад
Сколько помню бесконечно ремонтируют дорогу на Советской , или ремонт разовый или что то другое .
Ответить
Да уж
50 минут назад
Заодно полосу для автобусов, движущихся вниз, нужно убрать и сделать на ней парковку для клиентов магазинов на этой улице. Автобусы - на первомайскую
Ответить
Светлая
55 минут назад
Нашу Первомайскую почти каждый день ремонтируют.Особенно трубы меняют,то и дело лопаются.Асфальт жалко: только положат новый-снова яму роют,латают.
Ответить
Хе
сегодня, 16:36
А че тут думать какие улицы? Спросите у водителей
Ответить
007
сегодня, 16:35
Сейчас дороги и год не держатся а советская продержалась аж 9 лет!!!! Рекорд
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
