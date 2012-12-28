«Будем соседям язык показывать»: в знаковом дворе на улице Космонавтов собираются построить 19-этажный дом
Сегодня в Липецке: где перекроют движение в городе, может ли работодатель уволить за подработку
Липецкая вечЁрка: когда откроют поликлинику № 1, взятка в миллион долларов и нападение на автобусы
36-летняя женщина-водитель «Лады» получила два года условно за гибель 31-летнего мотоциклиста
«Будем соседям язык показывать»: в знаковом дворе на улице Космонавтов собираются построить 19-этажный дом
С жителя Нижегородской области взыскали 250 000 рублей, которые чаплыгинская пенсионерка отправила мошенникам
сегодня, 16:25
В мэрии подумывают над включением в планы дорожных ремонтов улиц Советской и Первомайской
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства думает над тем, как потратить 200 миллионов рублей, выделенных на ремонт дорог губернатором.
Пока еще городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства думает над списком улиц для контракта. Но GOROD48 стало известно, что в нем фигурируют улицы Советская и Первомайская.
В последний раз улицу Советскую капитально ремонтировали в 2017 году за 125 млн рублей. Качество работ тогда лично курировал губернатор Олег Королев. Один, без охраны, без свиты и без СМИ.
— Качество работ — главное, — коротко резюмировал увиденное для GOROD48 глава региона.
Белорусские дорожники из Рогачева тогда заявили GOROD48: «Если Советская развалится, жалуйтесь Бацьке. Но мы его не подведем!»
С тех пор улица покрылась многочисленными заплатками — от ремонтов ям зимним асфальтом и бесконечных раскопок энергетиков.
Несколько лет назад в мэрии заявляли, что Советскую капитально отремонтируют в 2024 году. Потом ремонт сдвинули на 2025-й. В итоге ее могут обновить этим летом.
Если говорить об улице Первомайской, то ее тоже на тяп-ляп залатали «зимним асфальтом» в феврале. Технология удивила горожан. «Только в России так делают. В дырке этой лежит лед, а они латают ее», — прокомментировала свое видео с Первомайской читательница GOROD48.
Последний раз эту улицу капитально ремонтировала в 2018 году ООО «Дорожник». Работы тогда курировал первый вице-губернатор Юрий Божко, который был недоволен строителями, завалившими работы по срокам укладки тротуарной плитки.
Комментарии (7)