Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
583
сегодня, 15:54
2

30-летней матери сгоревших на улице Адмирала Макарова детей дали 1 год 8 месяцев условно

Уйдя к соседу, женщина закрыла дверь своей комнаты на навесной замок. А мальчики подожгли поролон.

Левобережный районный суд Липецка приговорил 30-летнюю мать сгоревших на улице Адмирала Макарова детей к 1 году 8 месяцам условного срока с испытательным сроком в два года. Женщину осудили за причинение смерти по неосторожности (по части третьей статьи 109 УК РФ) двоим сыновьям — двух и трёх лет.

Напомним, 18 сентября прошлого года в начале первого дня пожар вспыхнул в комнате на четвертом этаже общежития на улице Адмирала Макарова,6. В комнату накануне пожара вселилась многодетная мать с детьми, которая  приехала в Липецк из Свердловской области. Утром 18 сентября женщина оставила двух сыновей одних, а сама ушла с грудной дочерью в гости к соседу. Сестра мальчиков 2024-го года рождения также была доставлена в больницу. Но она и женщина не пострадали.

«18 сентября 2025 года женщина заперла детей в комнате в общежитии по улице Адмирала Макарова, повесив на входную дверь навесной замок снаружи. Женщина ушла в комнату к своему соседу, оставив малолетних детей в опасности. Находясь без присмотра, один из детей взял оставленную на виду газовую зажигалку и поджёг кусок поролона. Не имея возможности выбраться из помещения, в котором начался пожар, дети в короткий промежуток времени получили термические ожоги и отравление продуктами горения, в результате чего скончались на месте происшествия. Женщина могла и должна была предвидеть наступление последствий в виде гибели сыновей, поскольку ранее уже имели место факты неосторожного обращения с огнем одного из детей», — сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
пожар
0
2
10
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
FLOR
24 минуты назад
Бедные дети, сердце кровью обливается .
Ответить
это как
сегодня, 16:19
за 22 тысячи за прописку детей не в том месте 4 месяца реально сидеть, а за оставление в опасности и смерть двух детей - условно....
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить