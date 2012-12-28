30-летней матери сгоревших на улице Адмирала Макарова детей дали 1 год 8 месяцев условно
30-летней матери сгоревших на улице Адмирала Макарова детей дали 1 год 8 месяцев условно
Уйдя к соседу, женщина закрыла дверь своей комнаты на навесной замок. А мальчики подожгли поролон.
Напомним, 18 сентября прошлого года в начале первого дня пожар вспыхнул в комнате на четвертом этаже общежития на улице Адмирала Макарова,6. В комнату накануне пожара вселилась многодетная мать с детьми, которая приехала в Липецк из Свердловской области. Утром 18 сентября женщина оставила двух сыновей одних, а сама ушла с грудной дочерью в гости к соседу. Сестра мальчиков 2024-го года рождения также была доставлена в больницу. Но она и женщина не пострадали.
«18 сентября 2025 года женщина заперла детей в комнате в общежитии по улице Адмирала Макарова, повесив на входную дверь навесной замок снаружи. Женщина ушла в комнату к своему соседу, оставив малолетних детей в опасности. Находясь без присмотра, один из детей взял оставленную на виду газовую зажигалку и поджёг кусок поролона. Не имея возможности выбраться из помещения, в котором начался пожар, дети в короткий промежуток времени получили термические ожоги и отравление продуктами горения, в результате чего скончались на месте происшествия. Женщина могла и должна была предвидеть наступление последствий в виде гибели сыновей, поскольку ранее уже имели место факты неосторожного обращения с огнем одного из детей», — сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
