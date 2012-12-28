Директор липецкого зоопарка официально зарабатывает больше мэра!
Александр Осипов вновь возглавил хит-парад самых высокооплачиваемых городских бюджетников.
Но директора зоопарка уверенно теснит худрук липецкого Дома музыки Наталья Сосновская с ее 236 082 рублями ежемесячного заработка. Для сравнения — в 2024 году она зарабатывала, в среднем, 166,8 тысяч. ТОП-3 рейтинга замыкает директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Олег Ситников с 230 476 рублями месячного дохода. В цветы, как говорят в биатлоне, попали еще и директор МУП «Липецктеплосеть» Дмитрий Бондаревский (215,4 тысячи рублей), директор 64-й гимназии Валерия Кушникова (206,7 тысячи) и уже бывший директор МБУ «Липецкгорсвет» Кирилл Симаков (199,3 тысячи).
Здесь все удивительно. Взять, к примеру, тот же МУП «Липецктеплосеть». Это планово-убыточная организация, обеспечивающая теплом и горячей водой Сокол и Сырский Рудник. Каждый год в горсовете выясняют, когда же этот МУП соскочит с иглы бюджетных субсидий, и всякий раз безрезультатно. Например, в феврале первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев попытался узнать у председателя департамента ЖКХ мэрии Владимира Ярикова, есть ли план по выводу «Липецктеплосети» из вечной убыточности? И их ответа следовало, что нет. Тогда же муниципалитет дополнительно выделил организации 84,9 миллиона на прохождение отопительного сезона, но и этого мало. Скоро МУП запросит новую субсидию — на подготовку к новой зиме. При этом высокую зарплату в МУПе получает не только директор, но и его заместитель — 162 149 рублей, и главбух — 188 800 рублей.
Главный библиотекарь Липецка, экс-председатель департамента культуры мэрии Иван Хромых, ежемесячно зарабатывал в 2025 году 197 935 рублей — его доход вырос более чем на 30 тысяч по сравнению с заработками 2024 года. Не на много отстала от него директор муниципального драмтеатра Галина Кулешова — 195,8 тысячами рублей. Руководитель Городского Дома культуры Андрей Антонов зарабатывал 180,7 тысячи рублей, а его коллега из ДК «Матыра» Лилия Черепахина — 179,8 тысячи. Чуть отстала от них со своими 173,4 тысячами заработка бывший директор ДК «Рудничный» Ксения Белышева, возглавившая в прошлом году городской департамент культуры и туризма.
Если говорить о директорах школ, то тут вот уже несколько лет кряду лидирует директор 64-й гимназии Валерия Кушникова. За ней следует директор 34-й школы Ольга Клименко с заработком в 197,5 тысячи рублей и директор вечерней школы Елена Бирюкова с 194,4 тысячами рублей. В Липецке 64 образовательных учреждения (гимназии, лицеи, школы). От 150 тысяч рублей в месяц получали в прошлом году 22 директора! Есть и вот такая интересность: у директора новой школы №61 имени Константина Циолковского (бывшем многопрофильном лицее) и директора школы №29 — по десять заместителей с высокой зарплатой.
В Липецке — 67 детских садов. Еще в 2022 году никто из заведующих ими не получал официально ста тысяч рублей. Но уже в 2023-м таких было уже пятеро, в 2024-м — 14, а в 2025 — 44 человека! Как и год, и два тому назад, самая высокая зарплата у директора 32-го детсада Натальи Стрельниковой — 177,4 тысячи рублей. На нее равняются еще пятеро — Наталья Грибкова (детсад №4), Вера Казарская (детсад №38), Надежда Дубовых (детсад №14), Наталья Наумова (детсад №119) и Татьяна Полянская (детсад №135). Они получают от 140 до 150 тысяч рублей.
Если говорить об учреждениях допобразования, то лишь один руководитель получает меньше ста тысяч: директор Дома детского творчества «Лира» Екатерина Усачева (91 990 рублей). Явные лидеры этой группы — директор Центра развития творчества детей и юношества «Советский» Любовь Скопинцева (168 298 рублей) и директор ДДТ«Городской» им. С.А. Шмакова Елена Богомолова (165 863 рубля).
На фоне остальных бюджетников доходы руководителей спортивных организаций не так невелики. Но только руководитель одной из них, «Спортивной школы №1», получает меньше ста тысяч рублей. Явный фаворит здесь — экс-председатель департамента по физической культуре и спорту, директор 11-й спортшколы Александра Кузнецова (177 720 рублей). Кстати, два ее заместителя получают больше ста тысяч рублей. У находящегося под следствием по уголовному делу по обвинению в превышении должностных полномочий директора ГДЮЦ «Спортивный» Армена Агбаляна было аж пять заместителей. Но переплюнул всех МАУ «Спортивный город», директор которого Дмитрий Дубровский получал 121,9 тысячи рублей зарплаты, его заместитель Оксана Жарова — 161,4 тысячи, заместитель директора по АХР Алексей Кулаков — 153,6 тысячи, а главбух Галина Шишкина — еще 154,3 тысячи.
Не менее весело в другой часто критикуемой организации, МБУ «Технопарк-Липецк», который, как и МУП «Липецктеплосеть», постоянно требует бюджетных вливаний. Директор этой городской мини-экономзоны Александр Шацких получал 133,9 тысячи рублей, два его заместителя — по 125 тысяч, третий зам — 118 тысяч, четвертый — 89 тысяч рублей.
А вот как обстоят дела у организаций, от которых зависит городское благоустройство, чистота на улицах, работа общественного транспорта. Главный смотритель мэрии Виталий Лесных зарабатывал по 198,3 тысячи рублей в месяц (три его зама — еще по 100 тысяч), а главный строитель Владимир Поваляев — 173,9 тысячи (три его зама — чуть больше ста тысяч каждый). Постоянно критикуемый за грязные разбитые дороги руководитель МБУ «Управление благоустройства Липецка» Александр Мальнев получал 149,2 тысячи рублей, а директор МУ «Управление капитального ремонта Липецка» Роман Дремов — 138,5 тысячи. Доход главного по трамваям и электробусам Александра Алынина составлял, в среднем, 128,8 тысяч рублей, а директора МБУ «Липецкая городская транспортная компания» Елены Жданкиной — 119 тысяч. На удивление скромен директор МБУ «Ритуальные услуги Липецка» Евгений Лепекин с его 111 770 рублями.
Обзор доходов подведомственных мэрии организаций мы заканчиваем информацией о среднемесячной зарплате руководителя МАИУ «Мой город Липецк» Олеси Чаплыгиной, основная задача которой — выпуск газеты «Первый номер». От муниципалитета она получала 170,9 тысячи в месяц, а ее заместитель Елена Князева — еще 110,4 тысячи.
