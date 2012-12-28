Происшествия
3156
сегодня, 15:57
20

Спасательную операцию на льду реки записала камера наблюдения

Провалившегося под лед мужчину вытащили на берег спасатели.

Кадры спасения 52-летнего мужчины, провалившегося час назад под лед реки Быстрая Сосна, опубликовал мэр Ельца Вячеслав Жабин.

На записи мужчина пытается выбраться из полыньи, а потом ему на помощь приходят спасатели.

Как рассказали GOROD48 в администрации Ельца, угодившего в полынью между Каракумским мостом и Вознесенским собором мужчину заметили жители города, они же позвонили в службу спасения. Сейчас спасенный находится в городской больнице имени Семашко: у него диагностировали переохлаждение.

«Хочется поблагодарить диспетчеров, которые оперативно отработали и направили на место происшествия все службы, а также водолаза, спасшего жизнь мужчине, — написал Вячеслав Жабин в соцсетях и попросил ельчан не рисковать жизнью. — Сейчас весна, и лёд на реках стал крайне тонким и опасным. Даже там, где он кажется крепким, может скрываться смертельная угроза. Не рискуйте собой и своими близкими — держитесь подальше от водоемов в этот опасный период».
происшествие на воде
1
3
5
14
0

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
100%
54 минуты назад
Спасателям магарыч должен занести.
Ответить
ТомСойер
сегодня, 20:38
Рыбки наверное наелся на всю жизнь
Ответить
Так как есть
сегодня, 19:46
Спасатели молодцы, а мужика надо закодировать от ходьбы по тающему льду !
Ответить
александр
сегодня, 19:18
такое впечатление что на втором эпизоде немного другое место
Ответить
Гость
сегодня, 18:55
Любитель подледного лова, бесстрашные они конечно
Ответить
Лиза
сегодня, 18:40
Куда же дурака понесло!
Ответить
гостья
сегодня, 18:25
Ну всех напряг. Очень важная персона.
Ответить
Зимнему рыбаку
сегодня, 18:19
вы часто их детей делаете сиротами. а раз вы туда идете осознанно не смотря на предупреждения, то оплачивайте свое спасение героическое
Ответить
Вопрос
сегодня, 18:18
что он делает на льду, когда температура +7 и в городах большинство дорог и тротуаров уже оттаяли?
Ответить
отмороженый
сегодня, 17:36
что он там забыл?
Ответить
Еще комментарии
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
