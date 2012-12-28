Спасательную операцию на льду реки записала камера наблюдения
Провалившегося под лед мужчину вытащили на берег спасатели.
На записи мужчина пытается выбраться из полыньи, а потом ему на помощь приходят спасатели.
Как рассказали GOROD48 в администрации Ельца, угодившего в полынью между Каракумским мостом и Вознесенским собором мужчину заметили жители города, они же позвонили в службу спасения. Сейчас спасенный находится в городской больнице имени Семашко: у него диагностировали переохлаждение.
«Хочется поблагодарить диспетчеров, которые оперативно отработали и направили на место происшествия все службы, а также водолаза, спасшего жизнь мужчине, — написал Вячеслав Жабин в соцсетях и попросил ельчан не рисковать жизнью. — Сейчас весна, и лёд на реках стал крайне тонким и опасным. Даже там, где он кажется крепким, может скрываться смертельная угроза. Не рискуйте собой и своими близкими — держитесь подальше от водоемов в этот опасный период».
Комментарии (20)