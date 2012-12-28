Общество
757
сегодня, 12:59
31

87% горожан удовлетворены благоустройством Липецка: так считают в мэрии

А чтобы удовлетворенность стала еще большей, управляющим компаниям придется поднять платежи за содержание придомовых территорий.

Вице-мэр Липецка Светлана Сурмий сообщила членам депутатской комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и архитектуре, что 87,1% горожан удовлетворены благоустройством Липецка. Свое заявление она подкрепила данными за прошлый год, когда в Липецке новое качество обрели 28 общественных территорий, на которые было потрачено 705 млн рублей. В этом году на программу «Формирования современной городской среды» выделено в разы меньше средств: управлению главного смотрителя Липецка — 31,3 млн рублей, а городскому управлению строительства — 163,7 миллиона. При этом большинство объектов благоустройства будут делать поэтапно. Например, в будущем парке Авиаторов всего лишь установят светильники, а в сокольском парке — закончат начатые в прошлом году работы по укладке тротуарной плитки вдоль центральной аллеи. Сданные целиком объекты можно пересчитать по пальцам: парк аттракционов «Петропарк», спортивную зону на Зеленом острове, лыжероллерную трассу между 19-м микрорайоном и парком Победы, зону отдыха «Крепость» на месте снесенного кирпичного городка.

Кстати, на примере этой самой «Крепости» первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев задал вопрос: почему проходит так много времени между завершением благоустройства объекта и его приемом эксплуатирующей организацией, что дает возможность вандалам ломать сделанное? Светлана Сурмий ответила, что в конце прошлого года механизм изменился: теперь такие объекты вместе с заказчиком принимает и его балансодержатель.

Депутат Наталья Щедрина спросила, почему не доведена до ума общая для домов №№16, 18 и 20 на улице Неделина детская площадка, построенная в прошлом году по наказам избирателей? Установленные на ней фонари не горят, а у новых качелей нет подвесных частей — сидений на цепях. Вице-мэр в ответ развела руками, пообещав выяснить, что к чему.

Депутат Андрей Иголкин поинтересовался состоянием двух объектов благоустройства в Сырском Руднике: зоной отдыха у ДК «Рудничный» и судьбой того самого парка Авиаторов, в котором в этом году появится освещение. Оказалось, этот парк между Рудником и «Елецким», за который в позапрошлом году проголосовало больше всего липчан, до сих пор еще не имеет внятной концепции. А на строительство летней сцены, скамейки и урны для пространства у ДК в этом году не выделено ни копейки. Услышав это, депутат выдал базу:

— У нас получился автомобиль без сидения. Машина хорошая, но ездить на ней сложно.

Вице-спикер Игорь Подзоров поинтересовался судьбой «Петропарка». Предусмотрены ли в нем туалеты? Учитывая их исчезающе малое число в Липецке, вопрос не праздный. Но ответ вице-мэра его порадовал: подрядчик уже смонтировал современный модульный туалет на несколько кабинок. А вот на продолжение благоустройства парка в Военном городке денег нет. Депутат Павел Рухлин тяжко вздохнул:

— После вырубки сухостоя мы получили голую территорию вместо нашего парка, к тому же без освещения.

Также Светлана Сурмий рассказала, как продвигаются дела с межеванием городских территорий. В прошлом году за счет бюджета эта работа была выполнена сразу в восьми старых микрорайонах площадью 175 гектаров — их разбили на 155 земельных участков. И уже к лету участки поставят на учет в Единый государственный реестр недвижимости. В стадии завершения — межевание 23-го, 26-го микрорайонов, МЖК и центра города в районе улицы Липовской. Но есть и альтернативный вариант: жители многоквартирных домов за свой счет могут проделать такую же работу — для этого нужно согласие двух третей собственников квартир. Департамент градостроительства и архитектуры в таком случае предоставит жильцам кадастрового инженера. Светлана Сурмий сказала, что имеются уже четыре таких прецедента.

— В этом случае у управляющей компании больше не будет лазеек избегать уборки придомовой территории, вошедшей в состав земельного участка под домом, — заметил Борис Понаморев.

Но есть одно но, о котором сказала учредитель и директор УК, депутат Наталья Щедрина: «управляшке» нужно будет на общем собрании жильцов добиться увеличения ежемесячного платежа за свои услуги за счет содержания придомовых территорий.
Октябрьская 1
9 минут назад
УК парус теперь научилась все собрания проводить в цифровом формате, на госуслуги приходит сообщение, всех соседей опросил- никто ничего про собрание не слышал и не участвовал, а решение принято, как вам? Тариф растёт ежемесячно
Мудрый
11 минут назад
А может,сначала надо заставить УК выполнять работу за те деньги,что они берут с жильцов,причем,эту сумму периодически повышают? Тарифы на ЖКХ и так удушающие... Посмотрите на лица липчан,никакого настроения у людей: жизнь дорожает без конца ....
гость
13 минут назад
Она из другой галактики к нам прилетела?
Наверное
14 минут назад
У каждого своя правда.
Гость
14 минут назад
А нас УК ("Авангард") не спрашивала, просто подняла стоимость за общедомовые нужды на 100 руб., и всё. Однако, лучше от этого не стало!
Перов
16 минут назад
Чего чего? Кто удовлетворен?
Ким Чен
19 минут назад
неправда - 99.94 %
Правда
19 минут назад
Фок Сселки,детская площадка для игры в волейбол и минифутбол,а через дорогу 5 метров мусорка от поликлинику.Это нормально?
Горожанка
22 минуты назад
Это абсолютно не так. Скорее всего, процентов 90 не удовлетворены!
Татьяна
23 минуты назад
Почти 1000 рублей за ремонт и содержания жилья! НЕ УБИРАЮТ! Окна никогда не мылись! Подъезд не знает, что такое влажная уборка! У дома подметают раз в 100 лет. На любые обращения - отписки!!!! За какой ещё тарифы поднимать?
