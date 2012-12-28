87% горожан удовлетворены благоустройством Липецка: так считают в мэрии
А чтобы удовлетворенность стала еще большей, управляющим компаниям придется поднять платежи за содержание придомовых территорий.
Кстати, на примере этой самой «Крепости» первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев задал вопрос: почему проходит так много времени между завершением благоустройства объекта и его приемом эксплуатирующей организацией, что дает возможность вандалам ломать сделанное? Светлана Сурмий ответила, что в конце прошлого года механизм изменился: теперь такие объекты вместе с заказчиком принимает и его балансодержатель.
Депутат Наталья Щедрина спросила, почему не доведена до ума общая для домов №№16, 18 и 20 на улице Неделина детская площадка, построенная в прошлом году по наказам избирателей? Установленные на ней фонари не горят, а у новых качелей нет подвесных частей — сидений на цепях. Вице-мэр в ответ развела руками, пообещав выяснить, что к чему.
Депутат Андрей Иголкин поинтересовался состоянием двух объектов благоустройства в Сырском Руднике: зоной отдыха у ДК «Рудничный» и судьбой того самого парка Авиаторов, в котором в этом году появится освещение. Оказалось, этот парк между Рудником и «Елецким», за который в позапрошлом году проголосовало больше всего липчан, до сих пор еще не имеет внятной концепции. А на строительство летней сцены, скамейки и урны для пространства у ДК в этом году не выделено ни копейки. Услышав это, депутат выдал базу:
— У нас получился автомобиль без сидения. Машина хорошая, но ездить на ней сложно.
Вице-спикер Игорь Подзоров поинтересовался судьбой «Петропарка». Предусмотрены ли в нем туалеты? Учитывая их исчезающе малое число в Липецке, вопрос не праздный. Но ответ вице-мэра его порадовал: подрядчик уже смонтировал современный модульный туалет на несколько кабинок. А вот на продолжение благоустройства парка в Военном городке денег нет. Депутат Павел Рухлин тяжко вздохнул:
— После вырубки сухостоя мы получили голую территорию вместо нашего парка, к тому же без освещения.
Также Светлана Сурмий рассказала, как продвигаются дела с межеванием городских территорий. В прошлом году за счет бюджета эта работа была выполнена сразу в восьми старых микрорайонах площадью 175 гектаров — их разбили на 155 земельных участков. И уже к лету участки поставят на учет в Единый государственный реестр недвижимости. В стадии завершения — межевание 23-го, 26-го микрорайонов, МЖК и центра города в районе улицы Липовской. Но есть и альтернативный вариант: жители многоквартирных домов за свой счет могут проделать такую же работу — для этого нужно согласие двух третей собственников квартир. Департамент градостроительства и архитектуры в таком случае предоставит жильцам кадастрового инженера. Светлана Сурмий сказала, что имеются уже четыре таких прецедента.
— В этом случае у управляющей компании больше не будет лазеек избегать уборки придомовой территории, вошедшей в состав земельного участка под домом, — заметил Борис Понаморев.
Но есть одно но, о котором сказала учредитель и директор УК, депутат Наталья Щедрина: «управляшке» нужно будет на общем собрании жильцов добиться увеличения ежемесячного платежа за свои услуги за счет содержания придомовых территорий.
