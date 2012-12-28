17,6% дорог со свежим ремонтом не пережили зиму в Липецке

Две недели назад администрация Липецка отчиталась о не переживших зиму 20 дорогах, которые были отремонтированы в последние четыре года — все они находятся на строительной гарантии у подрядчиков. По обновленной информации, таких дорог уже 33, или 17,6% от их общего числа (в 2022-2025 годах в городе были обновлены 187 дорог).В числе проблемных — улицы Плеханова, Зегеля, Пожарского, Ушинского, Московская, Механизаторов... На Лебедянском шоссе, например, компания «СДК» закончила укладку асфальта не к 31 августа 2023 года, как было предписано контрактом, а лишь 16 ноября при 1-2 градусах тепла. Неудивительно, что этой зимой на дороге полотна асфальта разошлись по швам!И это, возможно, еще не финальный список, поскольку специалисты управления главного смотрителя Липецка еще не обследовали дороги в частном секторе.Все подрядчики, которые ремонтировали дороги по нацпроектам в последние четыре года, будут обязаны восстановить их за свой счет по предписаниям мэрии.Если эти претензии будут проигнорированы или же если дорожной компании уже не существует, администрация Липецка обратится в суд. И суд распечатает банковский счет подрядчика, созданный на четыре года гарантийного срока. За эти деньги, за 10% от цены подряда, МБУ «Управление благоустройства Липецка» отремонтирует такие дороги.Подобную меру чиновники считают очень действенной, поскольку в случае вскрытия счета подрядчика банком компания автоматически попадает в список проблемных клиентов, что не дает ему в будущем возможности участвовать в системе госзакупок.