Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
444
сегодня, 14:30
8

17,6% дорог со свежим ремонтом не пережили зиму в Липецке

И это, возможно, еще не финал.

Две недели назад администрация Липецка отчиталась о не переживших зиму 20 дорогах, которые были отремонтированы в последние четыре года — все они находятся на строительной гарантии у подрядчиков. По обновленной информации, таких дорог уже 33, или 17,6% от их общего числа (в 2022-2025 годах в городе были обновлены 187 дорог).

В числе проблемных — улицы Плеханова, Зегеля, Пожарского, Ушинского, Московская, Механизаторов... На Лебедянском шоссе, например, компания «СДК» закончила укладку асфальта не к 31 августа 2023 года, как было предписано контрактом, а лишь 16 ноября при 1-2 градусах тепла. Неудивительно, что этой зимой на дороге полотна асфальта разошлись по швам!

И это, возможно, еще не финальный список, поскольку специалисты управления главного смотрителя Липецка еще не обследовали дороги в частном секторе.

Все подрядчики, которые ремонтировали дороги по нацпроектам в последние четыре года, будут обязаны восстановить их за свой счет по предписаниям мэрии.

Если эти претензии будут проигнорированы или же если дорожной компании уже не существует, администрация Липецка обратится в суд. И суд распечатает банковский счет подрядчика, созданный на четыре года гарантийного срока. За эти деньги, за 10% от цены подряда, МБУ «Управление благоустройства Липецка» отремонтирует такие дороги.

Подобную меру чиновники считают очень действенной, поскольку в случае вскрытия счета подрядчика банком компания автоматически попадает в список проблемных клиентов, что не дает ему в будущем возможности участвовать в системе госзакупок.
ремонт дорог
0
1
4
1
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Министр
20 минут назад
Нужно укладывать по мировым стандартам, а не по липецким ...
Ответить
Гость
26 минут назад
Зато у многих подрядчиков свои лаборатории и согласно им же асфальт на 100% соответствует качеству.
Ответить
Тендоры
27 минут назад
Битум не докладывает, сушняк укладывают, а чиновники не безвозмездно подписывают.
Ответить
Дааа
40 минут назад
Дураки и дороги
Ответить
Эксперт
41 минуту назад
Похоже в состав асфальта входило "КИЗЯК", в переводе это отходы жизнедеятельности коров.
Ответить
ГОСТЬ53
58 минут назад
Из чего его лепят?
Ответить
Так как есть
сегодня, 14:52
Да этих ОООшек можно каждый год по десять штук регистрировать и бросать главное деньги в карман положить. А если смотреть по существу : не первый десяток лет дороги в Липецке делают одни и те же джигиты.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 14:47
Из чего же их делают,что асфальт водой размывает и кто должен это проверять на стадии ремонта и соответственно отвечать за свою подпись.
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить