сегодня, 14:30
17,6% дорог со свежим ремонтом не пережили зиму в Липецке
И это, возможно, еще не финал.
В числе проблемных — улицы Плеханова, Зегеля, Пожарского, Ушинского, Московская, Механизаторов... На Лебедянском шоссе, например, компания «СДК» закончила укладку асфальта не к 31 августа 2023 года, как было предписано контрактом, а лишь 16 ноября при 1-2 градусах тепла. Неудивительно, что этой зимой на дороге полотна асфальта разошлись по швам!
И это, возможно, еще не финальный список, поскольку специалисты управления главного смотрителя Липецка еще не обследовали дороги в частном секторе.
Все подрядчики, которые ремонтировали дороги по нацпроектам в последние четыре года, будут обязаны восстановить их за свой счет по предписаниям мэрии.
Если эти претензии будут проигнорированы или же если дорожной компании уже не существует, администрация Липецка обратится в суд. И суд распечатает банковский счет подрядчика, созданный на четыре года гарантийного срока. За эти деньги, за 10% от цены подряда, МБУ «Управление благоустройства Липецка» отремонтирует такие дороги.
Подобную меру чиновники считают очень действенной, поскольку в случае вскрытия счета подрядчика банком компания автоматически попадает в список проблемных клиентов, что не дает ему в будущем возможности участвовать в системе госзакупок.
