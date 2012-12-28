Из-за скачка напряжения вышла из строя техника: липчанка отсудила у управляющей компании 126,8 тысячи рублей

Жильцы жаловались на работу системы электроснабжения многоквартирного дома. Но электрик никаких неисправностей не выявил. А потом перегорела техника.

Суд встал на сторону липчанки в деле о защите прав потребителя. Иск был подан к управляющей компании: в результате скачка напряжения в квартире женщины вышла из строя бытовая техника, сгорела проводка в ванной комнате. С заявлением о возмещении ущерба липчанка обратилась сначала в управляющую компанию, затем в электроснабжающую организацию. Но оба раза получила отказ.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, суд установил, что надлежащим ответчиком по делу является УК «Парус» — в компанию от жильцов дома поступило несколько заявок о неисправности системы электроснабжения. В дом даже выезжал электрик, который никаких неисправностей не выявил.В результате суд признал вину ООО УК «Парус» в ненадлежащем исполнении обязательств по предоставлению коммунальных услуг и установил причинно-следственную связь между действиями управляющей компании и причинением ущерба липчанке. С УК взыскана стоимость испорченной бытовой техники, восстановительного ремонта электропроводки, компенсация морального вреда и штраф — в общей сложности 126,8 тысячи рублей.