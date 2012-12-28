Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Часть ТРЦ «Европа» на Советской отошла государству по иску Генпрокуратуры
Общество
Мужчину снимали с пятого этажа на улице Бескрайней
Происшествия
Ельчанин пахал огород и борона культиватора вонзилась ему в ногу
Общество
В Долгоруковском округе беспилотник врезался в дерево: повреждены остекление и двери в нескольких домах
Происшествия
Берёза насмерть придавила 46-летнего мужчину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ДТП с тремя погибшими, губернатор успокаивает и Зеленый остров готов к открытию
Общество
Лось выбежал на дорогу: ущерб от ДТП пытались взыскать с лесхоза и администрации округа
Происшествия
В Липецке начались испытания тепловых сетей еще от двух котельных
Общество
Работают сирены: по всей области красный уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: богатые против смартфонов, липчане сами просят ввести им новый штраф
Общество
Читать все
Перевозчики Липецка просят повысить стоимость проезда до 40 рублей
Общество
Директор липецкого зоопарка официально зарабатывает больше мэра!
Общество
Приговор по резонансному убийству работника «Теплосферы» ужесточён
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство лекарств, текстиля и мебели
Экономика
Из-за скачка напряжения вышла из строя техника: липчанка отсудила у управляющей компании 126,8 тысячи рублей
Общество
Для строительства бани не хватило сосны — её срубили в лесу
Происшествия
43-летний водитель выслушал приговор за ДТП с двумя погибшими – 2,5 года колонии-поселения
Происшествия
Школы, детские сады и учреждения культуры возвращаются к обычному режиму работы
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +25
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
184
38 минут назад

43-летний водитель выслушал приговор за ДТП с двумя погибшими – 2,5 года колонии-поселения

«Ниссан» съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Грязинский городской суд приговорил 43-летнего липчанина к 2,5 года колонии-поселения и лишению прав на три года за ДТП с двумя погибшими. Также в пользу сына одного из погибших мужчин с водителя взыскана компенсация морального вреда в 870 000 рублей и расходы на погребение в 63 343 рубля.

Речь идёт о ДТП, которое произошло 4 октября прошлого года в Грязинском районе на дороге «Орел-Тамбов». Там съехал с дороги автомобиль «Ниссан Альмера». Двое пассажиров «Ниссана» получили смертельные травмы. Еще двое пассажиров были госпитализированы.

Сам 43-летний водитель автомобиля после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Теперь он выслушал приговор по части пятой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

«Управляя принадлежащим ему технически исправным автомобилем, водитель ехал по федеральной автомобильной дороге со скоростью 100 км/ч, превышающей максимально допустимую скорость движения вне населенных пунктов в 90 км/ч. К выполнению маневра обгона он приступил, не убедившись в том, что не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения и успеет окончить маневр до начала мостового перехода. При возникновении опасности для движения, которую он в состоянии был обнаружить, в виде грузового автомобиля, выполнявшего на перекрестке неравнозначных дорог маневр поворота налево, водитель несвоевременно принял меры к снижению скорости и приступил к выполнению неоправданного и опасного маневра смещения влево с выездом на встречную по ходу движения обочину. В результате он потерял контроль над управлением автомобилем, и машина съехала в кювет с последующим опрокидыванием на правую боковую часть», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
ДТП
0
2
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Культура
Фестиваль Тихона Хренникова пройдёт в Липецке и Ельце
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить