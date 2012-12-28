43-летний водитель выслушал приговор за ДТП с двумя погибшими – 2,5 года колонии-поселения
«Ниссан» съехал в кювет и опрокинулся на бок.
Речь идёт о ДТП, которое произошло 4 октября прошлого года в Грязинском районе на дороге «Орел-Тамбов». Там съехал с дороги автомобиль «Ниссан Альмера». Двое пассажиров «Ниссана» получили смертельные травмы. Еще двое пассажиров были госпитализированы.
Сам 43-летний водитель автомобиля после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Теперь он выслушал приговор по части пятой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
«Управляя принадлежащим ему технически исправным автомобилем, водитель ехал по федеральной автомобильной дороге со скоростью 100 км/ч, превышающей максимально допустимую скорость движения вне населенных пунктов в 90 км/ч. К выполнению маневра обгона он приступил, не убедившись в том, что не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения и успеет окончить маневр до начала мостового перехода. При возникновении опасности для движения, которую он в состоянии был обнаружить, в виде грузового автомобиля, выполнявшего на перекрестке неравнозначных дорог маневр поворота налево, водитель несвоевременно принял меры к снижению скорости и приступил к выполнению неоправданного и опасного маневра смещения влево с выездом на встречную по ходу движения обочину. В результате он потерял контроль над управлением автомобилем, и машина съехала в кювет с последующим опрокидыванием на правую боковую часть», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
