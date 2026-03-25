Первым объектом ремонтов дорожной сети Липецка стала улица Жуковского

Все 17 дорог по четырем муниципальным контрактам подрядчики должны сдать в эксплуатацию к 31 августа.

Несмотря на ночные заморозки, на этой неделе в Липецке начался большой летний ремонт дорог. Первой дорожники обновят улицу Жуковского в Тракторном.Заместитель главного смотрителя Липецка Сергей Жуков на фоне работающей техники подрядчика «Инфинити Групп» рассказал GOROD48, что исполнителю работ нужно заново перестелить асфальт на тротуарах вдоль нечетной стороны улицы, срезать верхний изношенный слой покрытия с дороги и потом накатать два слоя нового. Плюс разметка, плюс дорожные знаки.Всего УГС Липецка проторговал ремонт 17 дорог в этом году.Улица Жуковского входит в один пакет с еще одной улицей на Тракторном, 6-ой Гвардейской дивизии. Также «Инфинити Групп» должна обновить проезд Сержанта Кувшинова и Поперечный проезд, Грязинское шоссе (от дома № 222Б по улице Зои Космодемьянской до остановки «Пионерские лагеря»), улицы Адмирала Макарова, Прокатную и Волжскую на Новолипецке, улицу Маршала Рыбалко на 10-й Шахте, улицу 40 лет Октября (от дома № 197А по Студеновской до дома № 19А по Ушинского) на Соколе, проезд Петровский в центре города, улицу Юных Натуралистов. Компания обязалась выполнить работы за 251,2 млн рублей при старте торгов в 328,3 миллиона.Контракт на ремонт Елецкого шоссе (от кольцевой развязки улиц Московской и Катукова до кольцевого развязки шоссе с улицей Хренникова), улиц Сергея Литаврина и Агрономической взяло ООО «Феликс-Групп». Примечательно, что эта компания также сбросила с начальной цены контракта 25%, взявшись выполнить работы за 45,5 млн рублей.Сразу 13 компаний и предпринимателей бились за контракт на обновление 330-метровой дороги по улице Михайловской в Сселках, отремонтировать которую мэрию обязал суд. В итоге аукцион с начальной ценой контракта в 13,5 млн рублей выиграл индивидуальный предприниматель Андрей Прохоров из Доброго, взявшийся обновить дорогу за 8,1 млн рублей.А вот контракт на ремонт дороги между двумя судами на улице Карла Маркса получила и вовсе темная лошадка, липецкая компания «Промстрой», в которой по данным бизнес-агрегаторов числится один сотрудник. Она и взяла лот с начальной ценой в 15,5 млн рублей за 10,8 миллиона, оттеснив девять конкурентов.Все эти 17 дорог должны быть отремонтированы к 31 августа.