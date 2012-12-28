Юрий Веселик: «Сгорело 10 лет работы!»
Огонь уничтожил 40 картин, которые планировались к показу на выставке в Воронеже.
— Сгорело 10 лет работы! — сокрушается художник, — Говорят, всему виной проводка.
Финансовый ущерб художник не подсчитывал, картины застрахованы не были.
Юрий Веселик готовился к выставке в Воронежском камерном театре, она намечена на 27 марта. Несмотря на то, что работы сгорели, от выставки он отказываться не намерен. Планирует собрать для нее другие картины.
— Как на Масленицу все сожгли, а теперь наступил новый период в жизни, — философски заметил Юрий Веселик.
Юрий Веселик родился в Липецке в 1974 году, закончил художественно-графический факультет ЛГПУ, член Союза художников России.
