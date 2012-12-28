Руководитель ФКР Липецкой области Сергей Якунин проинспектировал капремонты многоквартирных домов

Активный период ремонтных работ традиционно начинается с установлением плюсовой температуры и завершением отопительного сезона — именно тогда можно выполнять все виды работ без ограничений.





В доме №28 на улице Циолковского в Липецке подрядная организация приступила к капитальному ремонту фасада и фундамента. На данный момент уже обновлены входные группы, выполнена облицовка балконов, а также оштукатурен фасад с дворовой части. В прошлом году, здесь заменили крышу и инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.В доме №21 по улице Космонавтов ведется капитальный ремонт крыши и инженерных систем. Завершается обновление сетей холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, начата замена теплоснабжения. На крыше выполнены работы по демонтажу старого покрытия и устройству стяжки. Также в Грязях на улице Правды, в домах 32 стартовал капитальный ремонт фасада и фундамента.«В летний период можно проводить самые сложные и объёмные работы: от фасадов и крыш до инженерных систем. Важно не только уложиться в график, но и обеспечить качество на каждом этапе, чтобы дома после ремонта служили людям долгие годы», — отметил генеральный директор ФКР Сергей Якунин.