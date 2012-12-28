В Долгоруковском округе беспилотник врезался в дерево: повреждены остекление и двери в нескольких домах
Липецкая вечЁрка: ДТП с тремя погибшими, губернатор успокаивает и Зеленый остров готов к открытию
Лось выбежал на дорогу: ущерб от ДТП пытались взыскать с лесхоза и администрации округа
Из-за скачка напряжения вышла из строя техника: липчанка отсудила у управляющей компании 126,8 тысячи рублей
43-летний водитель выслушал приговор за ДТП с двумя погибшими – 2,5 года колонии-поселения
Общество
298
52 минуты назад
Школы, детские сады и учреждения культуры возвращаются к обычному режиму работы
Дистанционное обучение сегодня завершается.
Поздно вечером 11 мая дистанционное обучение было введено на два дня — 12 и 13 мая. Решение областного оперштаба о двухдневном дистанте в школах было вызвано информацией оперативных служб о «возможных провокациях со стороны противника и вероятности массированной атаки БПЛА».
«Благодарю всех за понимание и спокойное отношение к временным мерам безопасности. И хотел бы напомнить, что при действии жёлтого уровня «Воздушная опасность» образовательные учреждения региона работают штатно. Если вводится «Угроза атаки БПЛА» — школы и детсады тоже открыты. Уроки прекращаются, педагоги отводят детей в безопасное место, где все находятся до отмены красного уровня. Если сигнал застал детей до начала учёбы, родители могут оставить их дома», — отметил губернатор.
0
0
0
2
1
Комментарии