Зеленые воды текут по Ангарской

Сотрудники водоканала выезжали на место предполагаемой коммунальной аварии, но прорыва не обнаружили. Возможно, возник засор в канализации.

По улице Ангарской уже несколько недель течет зеленая и дурно пахнущая река. Предположительно, улицу заливает содержимым канализации.

«Напротив дома №1/1 сточными водами из канализации залило всю улицу. «РВК» на заявки граждан не реагирует, это продолжается уже три недели. По тротуару невозможно пройти, проезжающие мимо машины обдают фекалиями прохожих», — написала GOROD48 возмущенная липчанка.

_GJbdkpbxGc1eSQS_nc3W7CFKxzdTIIJCSwSzOOCqz4MvE5g2GOedS4w_K19Uh5KASEiKd_HVgqwn0b8KAAwbCMs.jpg+2026-03-25-10.06.04.jpg

В «РВК — Липецк» нам сообщили, что во вторник, 24 марта, сотрудники компании выезжали на улицу Ангарскую, но течи не обнаружили. Проверку компания проведет еще раз. Не исключено, что система водоотведения засорена бытовым мусором. Зеленый цвет воды может свидетельствовать, что в канализацию «спустили» что-то подобное.

«Напомним, к возникновению засоров на сетях зачастую приводит нарушение правил пользования канализацией. Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, прочие предметы – остатки пищи, строительного мусора, наполнители туалетов для животных, влажные салфетки – могут спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения», — в очередной раз напомнили горожанам в «РВК — Липецк».
коммунальная авария
Комментарии (6)

Васёк
9 минут назад
Опять наше министерство экологии ничего не увидит. Ау министр......
Партработник
13 минут назад
Повышение цен на услуги РВК негативно сказывается на кошельках граждан. Но это РВК не волнует.
Просто Виктор
сегодня, 13:28
Каждый год по нескольку раз там текёт. Бесплатно, для сотрудников компании подскажу, где надо искать. Люк колодца около МЧС (бывшей пожарки) посмотрите, и будет вам счастье.
Житель
сегодня, 13:27
Это тархун !
Ну, Ну..
сегодня, 12:59
Это как на Ковалева, росснадзор, еле их дождались, приехал молодой человек, звонит и говорит: - А здесь ничего нет и не воняет.
Оля
сегодня, 12:42
Когда же займутся автомойками, все загадили, деньги отмывают. Власть глаза закрывает, а почему?
