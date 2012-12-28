Ничего святого: 54-летняя женщина снимала со стен в храмах иконы и бросала их на пол
С психическим здоровьем у неё всё хорошо — обвиняемая в хулиганстве и вандализме уже прошла экспертизу.
Теперь волгоградку обвиняют в совершении сразу десяти преступлений: пяти по части второй статьи 214 УК РФ «Вандализм, совершенный по мотивам религиозной ненависти» и пяти — по части первой статьи 213 УК РФ «Хулиганство».
«По данным следствия, с апреля по октябрь прошлого года обвиняемая неоднократно во время утренней службы в нескольких храмах Усмани повредила иконы и грубо нарушила порядок проведения богослужения. В результате противоправных действий повреждены киоты, разбиты стекла, а также нанесен урон иконописному слою 14 икон. Причинённый материальный ущерб составил более 224 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы, на время следствия женщина уже была арестована.
