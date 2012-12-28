Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей

По данным следствия, он платил зарплату фиктивному работнику.



СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения дополнительного образования «Городской детско-юношеский центр», о превышении должностных полномочий (пп. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ ).По данным следствия, в центре фиктивно числился педагог-организатор, а директор дал указание отмечать в табеле рабочего времени якобы отработанные педагогом часы.«В результате фиктивно трудоустроенному работнику была незаконно выплачена заработная плата в размере более 1 млн рублей. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области», — рассказали в СК.У директора и его подчиненных проведены обыски, изъята бухгалтерская документация. Следственные действия продолжаются.