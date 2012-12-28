Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
По данным следствия, он платил зарплату фиктивному работнику.
По данным следствия, в центре фиктивно числился педагог-организатор, а директор дал указание отмечать в табеле рабочего времени якобы отработанные педагогом часы.
«В результате фиктивно трудоустроенному работнику была незаконно выплачена заработная плата в размере более 1 млн рублей. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области», — рассказали в СК.
У директора и его подчиненных проведены обыски, изъята бухгалтерская документация. Следственные действия продолжаются.
