Происшествия
494
46 минут назад

6-летний ребенок и двое взрослых пострадали в столкновении «Пежо» и «Приоры»

За сутки на дорогах области получили травмы пять человек.

Авария произошла на улице Маяковского. В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека.

12 мая в Липецке на улице Маяковского столкнулись автомобили «Пежо» с 38-летней женщиной за рулем и «Лада Приора» с 39-летним водителем. В аварии пострадали женщина-водитель и два ее пассажира, в том числе 6-летняя девочка. Все они после оказания помощи были отпущены.

В Хлевенском округе на дороге Усмань – Поддубровка – Воробьевка столкнулись автомобили «Хавейл» под управлением 37-летнего водителя и «Хендай» с 56-летней женщиной за рулем. Женщина-водитель оказалась в больнице.

Еще одна авария произошла вчера в селе Михайловка Лебедянского округа: 22-летний водитель мопеда сбил 33-летнюю женщину. Она  получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

12 мая автоинспекторы зарегистрировали еще 22 столкновения автомобилей, они обошлись без пострадавших.

«На дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 7023 нарушения ПДД. 

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пять водителей, за неиспользование ремней безопасности — 467. 

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 6685 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 120 нарушений», — говорится в сводке Госавтоинспекции. 

Фото УГИБДД по Липецкой области
авария
ДТП
